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Отпуск Светланы Светличной сорвался из проблем со здоровьем актрисы
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Отпуск Светланы Светличной сорвался из проблем со здоровьем актрисы 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
В начале года в семье актрисы произошло счастливое событие: Светлана Афанасьевна окончательно помирилась с сыном. После смерти любимого супруга Владимира Ивашова Светличная сыграла свадьбу во второй раз — с художником Сергеем Сокольским. Брак оказался недолгим, но серьезно повлиял на дальнейшую жизнь актрисы: сын Алексей долгое время не мог простить знаменитой матери второго замужества.
Родственники начали делать шаги к примирению еще в прошлом году, но этой весной сблизились окончательно. «Пришло время. Сейчас я другой человек. И мое отношение к жизни другое, чем в молодости. Важно, чтобы люди как можно меньше врали. А я врала в свое время», — делилась актриса. Звезде советского кино удалось наладить контакт не только с сыном, но и с его наследниками — своей внучкой Машей и правнуком Володей.
Наступившее лето Светлана Афанасьевна планировала провести в кругу семьи и отправиться с близкими к морю. Но планы изменились из-за самочувствия артистки. «Планы поменялись. Я хотела вместе со своими правнуком, внучкой и невесткой в Турцию. Мне очень понравилось там в прошлом году: турки нас любят, и я им нравлюсь, они меня узнавали. Вы знаете, что „Бриллиантовая рука“ и там была — она меня преследует всю мою жизнь! Да, планы изменились, но это временно. Наверное, море я увижу чуть позже. Пока остаюсь в Москве, потому что должна показаться одному очень хорошему врачу. Вот коленка, которую я повредила в школьную пору, начинает давать о себе знать. Я хочу, чтобы у меня ничего не болело — вот и все», — рассказала Светличная Teleprogramma.pro.
Светлана Светличная на Moscow Flower Show. Фото: Дмитрий Михайлов
В Москве актриса проводит время активно. Так, 28 июня Светличная посетила фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show, где продемонстрировала экстравагантный наряд в черно-белых тонах, дополненный широкополой шляпой. Смелые образы актрисы не в первый раз вызывают восхищение публики: вспомнить хотя бы короткие шорты, в которые женщина демонстрировала ноги во время встречи с Вячеславом Зайцевым. Кстати, в одном из интервью Светлана Афанасьевна признавалась, что будет носить мини и в 80 лет, не обращая внимания на общественные стереотипы и возможное осуждение.
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