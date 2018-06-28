Отпуск Светланы Светличной сорвался из проблем со здоровьем актрисы

В начале года в семье актрисы произошло счастливое событие: Светлана Афанасьевна окончательно помирилась с сыном. После смерти любимого супруга Владимира Ивашова Светличная сыграла свадьбу во второй раз — с художником Сергеем Сокольским. Брак оказался недолгим, но серьезно повлиял на дальнейшую жизнь актрисы: сын Алексей долгое время не мог простить знаменитой матери второго замужества.

Родственники начали делать шаги к примирению еще в прошлом году, но этой весной сблизились окончательно. «Пришло время. Сейчас я другой человек. И мое отношение к жизни другое, чем в молодости. Важно, чтобы люди как можно меньше врали. А я врала в свое время», — делилась актриса. Звезде советского кино удалось наладить контакт не только с сыном, но и с его наследниками — своей внучкой Машей и правнуком Володей.

Наступившее лето Светлана Афанасьевна планировала провести в кругу семьи и отправиться с близкими к морю. Но планы изменились из-за самочувствия артистки. «Планы поменялись. Я хотела вместе со своими правнуком, внучкой и невесткой в Турцию. Мне очень понравилось там в прошлом году: турки нас любят, и я им нравлюсь, они меня узнавали. Вы знаете, что „Бриллиантовая рука“ и там была — она меня преследует всю мою жизнь! Да, планы изменились, но это временно. Наверное, море я увижу чуть позже. Пока остаюсь в Москве, потому что должна показаться одному очень хорошему врачу. Вот коленка, которую я повредила в школьную пору, начинает давать о себе знать. Я хочу, чтобы у меня ничего не болело — вот и все», — рассказала Светличная Teleprogramma.pro.

Светлана Светличная на Moscow Flower Show. Фото: Дмитрий Михайлов