Звезда «Ходячих мертвецов» Чендлер Риггз рассказал, кого убил Ниган в альтернативном финале 6 сезона

Финальный эпизод 6 сезона сериала «Ходячие мертвецы» поразил зрителей и заставил трепетать в ожидании новых серий, в которых они наконец смогли узнать, кого же убил Ниган свой битой. Оказывается, создатели шоу планировали несколько вариантов развития событий — и, соответственно, несколько разных жертв Нигана.

Чендлер Риггз, исполнитель роли Карла, во время Fandemic Tour Sacramento рассказал, что у одного из самых шокирующих эпизодов всего шоу было три альтернативных варианта. «Существовало три разных варианта того, кто умрет. В одном из них умирал Гленн и Абрахам, во второй — Мэгги и Аарон, а в третьей — Аарон и Юджин», — говорит Риггз.

Он также добавил, что и сами актеры до последнего не знали, кто именно умрет от руки Нигана, потому что все версии были очень правдоподобными, настоящий исход знали только редакторы шоу. Создатели «Ходячих мертвецов» очень не хотели, чтобы спойлеры попали в сеть, и для этого создали несколько ложных сцен, такими же приемами часто пользуются создатели «Игры престолов», мастерски путая фанатов.

попкорнnews