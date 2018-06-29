Механотерапия: с чего начался современный фитнес и лечебная физкультура?

Но на самом деле по-настоящему знаменитым зал механотерапии стал намного позже — после выхода на экраны фильма Владимира Меньшова «Любовь и голуби»: именно здесь стремительно развивался курортный роман «кадровички» Раисы Захаровны в исполнении Людмилы Гурченко и леспромхозовца Василия Кузякина, роль которого сыграл Александр Михайлов . В память об этом фильме прямо перед ходом в зал механотерапевтических аппаратов висит фото кадра из фильма, где герои поправляют здоровье органов движения на очень необычных тренажерах.

История зала механотерапии в Ессентуках уникальна. Основы такого метода лечения разработал Густав Цандер, шведский врач, с университетской скамьи изучавший влияние движения и гимнастики на здоровье человека. Именно он стал автором методики механотерапии и сам спроектировал уникальные тренажеры и аппараты, которые и сегодня отлично работают: они способны ускорить восстановление человека после травм и других заболеваний опорно-двигательного аппарата, избавить от лишнего веса или нормализовать внутренние системы организма.

«Ессен-тучный» курорт Сама мысль о том, чтобы возвращать здоровье и продлевать жизнь с помощью упражнений и массажа возникла в официальной европейской медицине в середине девятнадцатого века и быстро получила развитие. Однако именно Густаву Цандеру пришла идея механизировать процесс — сначала исключительно для того, чтобы «стандартизировать» процедуры и свести к минимуму человеческий фактор. Первые механические аппараты Цандера были установлены в медицинском департаменте Стокгольмского центрального гимнастического института еще в 1864 году и отлично себя зарекомендовали. А вот зал в Нижнем парке города Ессентуков был торжественно открыт в июле 1902 года.

Суть цандеровского лечебного метода заключается в строго дозированной нагрузке на различные типы мышц и суставов. В ессентукском зале механотерапии на сегодняшний день стоит более пятидесяти тренажеров, которые условно можно разделить на 2 типа — «активные» и «пассивные». Первые требуют от пациента приложения определенных усилий во время занятия, вторые — приводятся в движение с помощью электродвигателя, расположенного под полом зала. Один двигатель «включает» весь ряд аппаратов! Все тренажеры выполнены, говоря современным языком, из экологически чистых материалов — металла, дерева, кожи. И еще они очень красивые — ажурная ковка, полированная древесина, и на каждом аппарате — клеймо Густава Цандера…

Аппараты разделены по типам воздействия: для рук, для ног, для позвоночника. Есть и специальные электрические массажные устройства — одни массируют спину, другие — живот (и помогают, в частности, похудеть), третьи — конечности. Есть даже виброагрегат для массажа пальцев! Кстати, герои фильма «Любовь и голуби» лечили свои «органы движения» на аппаратах, которые называются «верблюд» и «лошадка», а потом исправляли шейный остеохондроз на особой вибромассажной стойке.

Вообще, с момента открытия зала механотерапии, сюда регулярно приезжали высокопоставленные чиновники и знаменитые артисты — от князя Голицына до Федора Шаляпина . Считалось, что ессентукская минеральная вода вместе с механотерапией помогает не только улучшить здоровье, но и избавиться от тучности. Из-за этого и курорт прозвали «Ессен-тучным». Сегодня доказано, что максимальный лечебный эффект от механотерапии достигается в комплексе — одновременно с грамотным приемом минеральной воды, общими ваннами и грязелечением, а также прогулками по особым «тропам здоровья» — терренкурам. Лечение с историей Здание цандеровского института механотерапии в Ессентуках имеет свою историю. Изначально его построили всего за 4 месяца: ажурный особняк, похожий на кружевную шкатулку, придумал и спроектировал помощник главного архитектора на Водах И. И. Зелинский. Основание строения изготовлено из белого камня с горы Машук, а стены — это легкая светлая конструкция, напоминающая фахтверковый немецкий домик. Здание стало главной достопримечательностью курортного Нижнего парка в Ессентуках, в него приходили не только за лечебными процедурами, но и просто — вдохновиться.

Однако, как удалось сохранить уникальное оборудование в годы первой и особенно второй мировой войны, когда город Ессентуки оказался в немецкой оккупации? Поразительно, но аппараты и тренажеры оба раза спас сотрудник зала механотерапии, который работал там с подросткового возраста — Евдоким Жерноклеев. Он был одержим своим делом, поэтому во время обеих войн брал на себя ответственность за сохранность оборудования. В 1920 году он чудом вернул в Ессентуки вывезенное в Пятигорск во время гражданской войны имущество цандеровского института, установил его на законном месте, починил, смазал и отладил — и снова стал лечить людей. А в августе 1942 года, когда немцы получили приказ вывезти ценные аппараты в Германию, Жерноклеев разобрал все тренажеры, свалил в кучу запчасти и засыпал их мусором. Немцы не догадались, что это и есть то самое оборудование, посетовали на неряшливость русских и ничего не забрали. А наш герой после освобождения Ессентуков от оккупации еще раз восстановил зал механотерапии со всеми тренажерами. И зал механотерапии продолжил свою работу!

Сегодня отделение механотерапии — это подразделение ООО «Профкурорт. Санаторий „Надежда“. Любой желающий может побывать здесь на групповой или индивидуальной экскурсии и испытать на себе воздействие удивительных аппаратов Густава Цандера.