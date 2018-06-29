Синехии половых губ: 10 важных фактов, о которых должны знать родители девочек

Специально для родителей девочек рассказываем о том, что такое синехии половых губ, почему они образуются и как их правильно лечить.

Синехии половых губ — это не что иное, как их слипание. Это состояние чаще всего встречается у девочек в возрасте от 3 месяцев до 6 лет, но иногда может сохраняться вплоть до полового созревания.

«Летидор» назовет 10 важных фактов, о которых необходимо знать родителям девочек.

Симптомы и постановка диагноза

Диагноз «синехии половых губ» врач ставит во время регулярных осмотров половых органов ребенка. Он замечает, что вагинальное отверстие частично или полностью закрыто половыми губами, есть белая линия посередине сращения. Слипаться могут как малые, так и большие половые губы.

Если девочка жалуется на боль, когда сидит в положении верхом (например, на детских качелях или лошадке-качалке), или испытывает трудности во время мочеиспускания, тужится сильнее обычного, маме нужно обратить внимание на состояние ее половых органов.

Иногда может не быть никаких симптомов, и тогда заметить слипание врач может только во время планового осмотра.

Причины образования синехий

Врачи до сих пор не могут объяснить, почему у одних девочек образуется слипание, а у других нет. Считается, что низкий уровень эстрогена (женский половой гормон) в детском возрасте, а также раздражение кожи вульвы из-за использования щелочного мыла, несвоевременной смены подгузников, инфекции или травмы могут приводить к тому, что половые губы слипаются.

Такой процесс может начаться даже в возрасте 6-8 недель.

Сразу после рождения синехии образоваться не могут, поскольку в крови у девочек еще высок уровень материнского эстрогена.

Точно так же очень редко половые губы слипаются у девочек в подростковом возрасте, особенно когда началась менструация, так как уровень эстрогена сильно увеличивается в этот период.

Как лечат синехии

Назначит доктор лечение или нет, зависит от того, насколько сильно выражены симптомы.

Если слипание несильное, вагинальное отверстие открыто, то синехии пройдут сами по себе, когда ребенок достигнет половой зрелости, а то и раньше. Однако девочку нужно периодически водить на осмотр к детскому гинекологу, чтобы держать под контролем состояние интимной зоны и вовремя начать лечение, если симптомы станут более выраженными.

Если площадь слипания больше, чем в первом случае, и захватывает нижнюю часть влагалища, то в таких случаях врач может рекомендовать обрабатывать эту зону мягким смягчающим средством, например, на основе вазелина, иногда с добавлением витаминов A и D, и аккуратно разделять половые губы. Такую процедуру нужно выполнять два раза в день в течение нескольких недель.

Значительное слипание, при котором закрыто влагалищное отверстие и/или мочеиспускательный канал, обрабатывают кремом, содержащим эстроген. Такое слипание опасно тем, что мешает нормальному выводу вагинального секрета, кроме того, в нижней части влагалища, под сращенной зоной, может собираться моча, что ведет к раздражению кожи. Кроме того, если у девочки поднимается температура, невозможно будет собрать чистый образец мочи, чтобы исключить инфекцию мочевых путей.

Крем с эстрогеном считается довольно эффективным, но использовать его без назначения врача нельзя.

Обычно его применяют два раза в день в течение определенного времени или до тех пор, пока не удастся справиться с проблемой — именно поэтому требуется получить рекомендации у детского гинеколога.

Как наносить крем с эстрогеном

Перед нанесением крема рекомендуется искупать девочку в ванной или хорошо подмыть. Вода удалит выделения и смягчит половые губы.

Затем нужно аккуратно промокнуть вульву (наружные половые органы) мягким полотенцем. Девочку нужно положить на спину и согнуть ноги «лягушкой», дождаться, когда кожа полностью подсохнет.

Небольшое количество крема выдавливают на указательный палец или на мизинец, а другой рукой аккуратно разделяют внешние половые губы. Далее нужно найти белую линию, по которой склеены половые губы. Удерживая внешние половые губы одной рукой, очень аккуратно мазь наносят на эту линию, прикасаться к анальному отверстию при этом нельзя. Спайки начнут разделяться, и в этот момент важно избегать попадания крема внутрь вагинального отверстия.

Помните, что больше не значит лучше. Использовать крем нужно очень экономно и ТОЛЬКО ПОСЛЕ НАЗНАЧЕНИЯ ВРАЧА.

Слишком большое его количество может вызвать потемнение вульвы и набухание сосков. Эти побочные эффекты проходят после прекращения лечения.

Безопасен ли крем с эстрогеном

Кремы с содержанием эстрогена безопасны для лечения синехий, поскольку очень небольшое его количество используют в течение ограниченного времени.

После прописанного курса лечения ребенка необходимо снова привести на осмотр к гинекологу. Вероятно, для дальнейшего поддержания интимной зоны в здоровом состоянии он назначит смягчающий косметический крем.

Если мама в этот момент беременна или беспокоится, что эстроген может вредно воздействовать на ее собственный организм, то при нанесении крема можно использовать одноразовые латексные перчатки, которые продаются в аптеке.

Сколько длится лечение

В каждом случае для лечения требуется разное время. Половину спаек удается разделить через 2-3 недели, иногда на это уходит 1-2 месяца.

Что делать, если лечение препаратом с эстрогеном не помогает

Иногда это связано с неправильным нанесением крема — вместо того, чтобы наносить его по линии слипания, его применяют на всей вульве или используют слишком малое количество.

Препарат может не оказывать лечебного эффекта, если спайки слишком плотные. В этом случае необходимо обсудить с врачом другие варианты медикаментозной терапии. Иногда кратковременно прописывают стероидные мази, но назначать такое лечение может только врач!

В редких случаях приходится прибегать к хирургическому вмешательству.

Но этот вариант рассматривают только при обширной симптоматике, в случаях когда препарат с эстрогеном не работает и у девочки затруднено мочеиспускание.

Требуется ли дополнительное лечение, когда спайки исчезли

К сожалению, синехии могут образовываться повторно. Поэтому рекомендуется использовать смягчающий крем, рекомендованный врачом, еще в течение 6-12 месяцев после успешного лечения. Он увлажняет половые губы, уменьшает раздражение в области вульвы.

Меры, которые препятствуют слипанию половых губ Если синехии образовывались хотя бы однажды, а также для профилактики, мама должна следить за тем, чтобы дочка не забыла о следующих правилах:

тщательно соблюдать ежедневную гигиену;

после каждого купания половые органы необходимо промакивать мягким полотенцем;

регулярно наносить небольшое количество смягчающего крема (оно должно подходить для применения у детей) на сухие половые губы;

избегать использования грубого щелочного мыла;

не принимать ванну с пеной;

не использовать губку или мочалку во время подмывания;

не надевать на девочку тугое нижнее белье. При этом оно должно быть выполнено только из стопроцентного хлопка.

Источник: https://youngwomenshealth.org/parents/labial-adhesions-parent/

Фото: Shutterstock.com Читайте нас также в Яндекс. Дзен!

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