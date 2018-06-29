Все будет хорошо, или как перестать себя запугивать

Ксения Вагнер — о пяти шагах против деструктивных фантазий.

Каждый раз, когда я извлекаю градусник из-под руки сына, и вижу 38, мой внутренний невротик выкарабкивается из тех дальних уголков, где он ютится с тех пор, как я начала заниматься психотерапией.

Вылезает, отряхивает пыль с штанишек и, деловито поправляя ремешок, начинает свои пытки. Стращать, травить, давить и истязать — любимые делишки невротика.

Фантазии его, как пауки, впиваются в мозг и плетут, плетут свою сеть страхов. И вот ты уже опутана ими по рукам и ногам, маленькая куколка, жертва тарантула.

Я уже рассказывала Вам, как быстрее справиться с панической атакой (материалы можно прочитать здесь и здесь). Но сегодня речь не об острых приступах страхах и физической реакции на них, а о страхах «продуманных», которые сознание генерирует даже в самых простых, бытовых ситуациях.

Муж сделал себе чай, а мне не предложил — я чем-то его обидела? Начальник не отвечает насчет отпуска — а вдруг он вообще решил меня уволить? Ну и, конечно, температура — вдруг то? Или это? А, может быть, вообще что-то иное? Страхи глушат мозг и гасят сердце, превращая сильное пламя в слабый уголек.

Осознав в себе невротика, я перестала идти у него на поводу. Как только он вылезает из своей берлоги, я включаю мозг — и начинаю действовать. Рву паутину и превращаюсь в бабочку.

Вот что помогает мне остановить поток деструктивных мыслей и фантазий-хорроров:

Подмена плохой фантазии хорошей

Самый эффективный способ против визуализации болезней, аварий и прочих ужасов. Вместо страшных картинок представляйте самые радужные эпизоды КОНКРЕТНЫХ событий из будущего. Волнуетесь за любимого человека, который задерживается? Представляйте вас вдвоем на море в ближайший отпуск (кстати, можете прямо сейчас начать выбирать отель — мозг не сможет бояться и считать бюджет одновременно).

Заболел ребенок? Если он еще дошкольник, воображайте, как ведете его в первый класс (с гладиолусами или с астрами?). Мамам школьников для «мечталок» — выпускной или первый день студенчества, а мамам студентов и всех, кто постарше — свадьба, внуки, крестины и т.д.

Если боитесь за себя, представляйте свой следующий день рождения — кого пригласите, что наденете, где будете отмечать, а составление wish-листа — вообще отдельное психотерапевтическое упражнение. Закрывайте глаза и снимайте, снимайте свой счастливый фильм — невротик боится таких режиссеров, как огня;

Максимальная активность

Лечь/сесть/встать и предаваться своему безумию — худшее, что можно сделать. Если ситуация не остро критическая (а большинство невротических «пирушек» начинаются как раз не в опасные, а вполне «бытовые» моменты) — немедленно займитесь делом. И лучше всего — задействующим руки (давно доказана связь между мозгом и руками): разберите шкаф, помойте посуду, приготовьте салат, свяжите варежку, а еще лучше — нарисуйте свой страх и порвите лист на мелкие кусочки. Этот метод «нейтрализации» страха активно используют детские психологи;

Идите в душ И там тоже работайте руками — помойте голову, намажьтесь скрабом, сделайте маску для лица. Невротик, конечно, будет Вам нашептывать, что стыдно делать какие-то там маски, когда кто-то заболел, вы получили втык от руководства или сами кого-то пропесочили и т.д. У невротика другие предложения: пойти покурить, сто раз перекручивая в голове неприятный разговор, лечь страдать, с горя нажраться сладкого или напиться в усмерть.

Потому что невротику НАДО, чтобы ему было плохо. А ВАМ надо, чтобы Вам было хорошо. Поэтому невротика — в сад, а сами — в ванную.

Любой страх — это адреналин и мышечное напряжение. Вода снимает напряжение — и на мышечном, и на эмоциональном уровне;

Зарядиться позитивом

Никогда и ни за что в трудных ситуациях не звоните таким же невротикам, которые будут вас жалеть и гладить по головке. Вам НЕ нужно ощущать себя жертвой и страдальцем — так вы только глобализируете проблему. Если нужна поддержка, звоните позитивным, оптимистично настроенным, любящим жизнь людям, не стесняйтесь вместо жалоб прямо просить помощи и совета, обсуждайте с ними не что вы ЧУВСТВУЕТЕ, а что надо СДЕЛАТЬ, чтобы эти ощущения ушли.

Примите страх

Нет, это не противоречие всему выше сказанному. В страх нельзя погружаться (хотя есть и такая психотерапевтическая техника избавления от страхов). Но от него не надо и бежать. Его важно осознать — а вместе с ним и то, как много раз он уже мучил вас совершенно безосновательно.

Скажите себе: «Да, я испытываю страх. Это проявляется невротическая часть моей личности. Почему я боюсь? Потому что это рефлекс, я ПРИВЫКЛА бояться. Я признаю и принимаю свой страх, но я не буду ему подчиняться».

Представьте, что страх, это, скажем, зажигалка. Или спички. И вместо того, что им прикуривать, просто «положите» его куда-нибудь на полочку. «Да, страх, ты есть, я тебя вижу. Но ты не будешь сейчас меня обслуживать. Полежи пока тут, а я займусь своими делами».

С недавних пор я — мама уже троих детей. И я отчетливо понимаю, что если каждый раз, когда у кого-то из них будет подниматься температура, я позволю своим страхам мной управлять, то передам эти страхи малышам — а сама до пенсии превращусь в клубок нервов, колючего ежика или черепашку, что прячется в панцирь от каждого шороха. Ничего не имею против черепашек, но в жизни слишком много радостного и увлекательного, чтобы провести Ее под панцирем.