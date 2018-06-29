создании нового фармацевтического бренда POZITIV

POZITIV® содержит в своем составе экстракты, участвующие в синтезе гормонов серотонина и мелатонина. Они регулируют психоэмоциальное состояние человека 24 часа в сутки, обеспечивая хорошее настроение и подъем сил днем, отдых и восстановление организма — ночью.

Задача образа бренда — вписаться в окружение молодых людей 25-45 лет, которые стремятся воспринимать реальность позитивно, наладить общение и найти себя и стать органичной частью их жизни, при этом оставаться в традициях медицинской стилистики, так как аптеки — часть каналов продаж препарата.

Пачка слайдер сдвигается относительно внешней картонной обечайки. Она становится арт-инсталляцией, объектом игры и интриги, взаимодействует с потребителем и передаёт эмоцию бренда.

POZITIV® содержит в своем составе экстракты, участвующие в синтезе гормонов серотонина и мелатонина. Они регулируют психоэмоциальное состояние человека 24 часа в сутки, обеспечивая хорошее настроение и подъем сил днем, отдых и восстановление организма — ночью.

Задача образа бренда — вписаться в окружение молодых людей 25-45 лет, которые стремятся воспринимать реальность позитивно, наладить общение и найти себя и стать органичной частью их жизни, при этом оставаться в традициях медицинской стилистики, так как аптеки — часть каналов продаж препарата.

Солнечный оранжевый цвет логотипа уравновешивает чистый медицинский белый цвет упаковки. Цветовая гамма привлекает внимание покупателя и создаёт контрастный визуальный идентификатор на полке.

Стилистика логотипа отличается чистотой и лаконичностью. Такой подход характерен для брендов фармацевтической категории. Графика шрифта плавная, характерная для бионических форм. Такой стиль сообщает о экологичности и дружественном характере бренда. Рельефные буквы, тиснение матовой фольгой при лаконичности дизайна подчеркивают визуальное восприятие качества препарата.

Эффект конгрева и тиснения логотипа и элементов брендинга на упаковке подчёркивает натуральность и природность компонентов Pozitiv. Активный типографический паттерн в оформлении упаковки усиливает идею функционального назначения препарата.

"Поскольку продукт абсолютно новый на рынке, мы задались целью создать современную, инновационную упаковку, которая должна выгодно выделиться в продуктовом ряду и запомниться ЦА», — поделился владелец торговой марки Soldis Communication, эксперт по бизнес консалтингу и маркетинговым коммуникациям Арсений Сольдау.

29.06.2018 00:28:00