Александр Цыпкин раскритиковал российских мужчин за нападки на девушек, которые «тусят с иностранцами» на ЧМ-2018

Страсти вокруг взаимоотношений иностранных болельщиков на чемпионате мира по футболу и россиянок продолжают кипеть. На эту тему в сети развернулась целая дискуссия, к которой присоединяются все новые и новые участники. В среду Юрий Дудь опубликовал колонку на Sports.ru и вступился за русских девушек, которых «ругают за то, что они тусят с иностранцами». А на следующий день на ту же тему высказался в соцсети Александр Цыпкин.

Александр Цыпкин

Ряд российских мужчин окончательно и бесповоротно ох**ли, и начали предъявлять соотечественницам, что те тусуют с иностранными болельщиками. А С КЕМ ИМ ТУСИТЬ?! С нами? 70% из нас ленивые, наглые, жадные, агрессивные неудачники без понятий о правильном отношении к женщине. 25% из нас — охреневшие от собственной важности и успешности, зажравшиеся, скучные снобы тоже без понятий о нормальном отношении к женщине. И те, и другие отвратительно выглядят, бухают и не умеют быть счастливыми. 5% — нормальные. Я, кстати, в них не вхожу в эти 5%, не думайте. А женщины — лучшие в мире. Красивые, умные, милосердные. И вот у них месяц нормальной жизни. От****сь от них. Скоро они к нам вернутся. От безысходности. Можем пока футбол посмотреть. На фото отечественные мужчины не дают россиянке спокойно жить. Парни, простите, но я ж прав…

— написал Цыпкин.

Фото из Instagram Александра Цыпкина

Пост Александра в Instagram и Facebook собрал несколько тысяч откликов. Многие друзья писателя поддержали обсуждение темы в комментариях, отказавшись воспринимать ее всерьез.

Надо вводить квотирование и пошлины, дабы отечественный производитель был конкурентоспособен,