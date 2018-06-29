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ФОТО: честные и смешные картинки о материнстве
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ФОТО: честные и смешные картинки о материнстве 

Детстрана.ру 28 минут назад
Фото: Детстрана.ру
У Бековой две дочки — Арина и Камилла, и в своих комиксах она с юмором изображает типичные будни мамы. У нее несколько тысяч поклонников, которые ценят талант и самоиронию художницы. Смотрим картинки!
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Женский форум
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