ФОТО: честные и смешные картинки о материнстве

У Бековой две дочки — Арина и Камилла, и в своих комиксах она с юмором изображает типичные будни мамы. У нее несколько тысяч поклонников, которые ценят талант и самоиронию художницы. Смотрим картинки!

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