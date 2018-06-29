«Учитесь, пока не поздно»: Егора Крида просят взять пример с его родителей

Как оказалось, родители завидного холостяка Егора Крида уже много лет хранят нежные чувства друг к другу. Это обстоятельство вызвало еще больше разочарования у многих телезрителей по поводу того факта, что у певца не сложились отношения с финалисткой проекта Дарьей Клюкиной , которую сам же для себя и выбрал.

Немало россиян близко к сердцу принимают самое романтичное шоу страны «Холостяк», а потому не скрывают свое расстройство последним сезоном. Напомним, что Егор Крид, сыгравший роль жениха, после выхода последней серии не подтвердил свои отношения с финалисткой шоу Дарьей Клюкиной, и этим и вызвал массовые волнения, которые до сих пор не утихают — публика все еще не теряет надежды получить разумное объяснение столь неожиданному финалу.

Масла в огонь подлило трогательное семейное видео, которое на днях обнародовал Егор. Певец поделился с поклонниками тем, что имел счастье появиться в счастливой семье, где родители нежно и трепетно любят друг друга, более того, сумели пронести свои чувства сквозь время. На небольшом ролике родители знаменитого артиста танцуют под романтическую песню, и их взгляды и улыбки говорят сами за себя. Растроганные почитатели в один голос принялись восторгаться нежными чувствами, которые увидели у родителей Егора, а также высказали свое недоумение — отчего с таким ежедневным примером перед глазами звездный певец имеет определенные трудности с построением своего личного счастья и так мало верит в любовь.

«До слёз.. Любовь есть! Как после этого ты можешь в нее не верить?» «Когда видишь такую любовь — прошедшую через года, начинаешь в неё верить. А также понимаешь, что дело также и в ежедневном труде. Разве нет» «Вот как надо строить отношения! Чтобы раз и навсегда! Учитесь, пока не поздно» «У ваших родителей есть то, о чём другие могут лишь мечтать. Одно непонятно. Зачем вам тогда был нужен Холостяк?» «Я только вчера закончил финальную серию Холостяка, и вообще был в легком шоке от этого. И если при всем при этом у тебя такие любящие родители, то я решительно ничего не понимаю»

Публикация от Егор Крид (@egorkreed) 27 Июн 2018 в 8:18 PDT Впрочем, в отношениях между Егром и Дарьей не все так просто, как представляют себе телезрители, огорченные отсутствием вразумительных объяснений. Накануне своего дня рождения холостяк провел вечер с финалисткой, и пара даже записала послание фанатам, которое, увы, породило куда больше вопросов, чем дало ответов.