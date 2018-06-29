Выбор вползу нашего вместо иностранного

Недавно в баре наблюдала стайку иностранцев. Присмотрелась, чтобы понять, чем они отличаются от наших, что вокруг такой переполох.

Мужики как мужики. Ручки тоненькие, животики имеются, ножки волосатые, все как у всех. Одеты так же, как и наши, только вот майки на них все мятые, как из-за…границы. Лопочут что-то на непереводимом наречии, не поймешь, то ли комплимент тебе делают, то ли вагиной обзывают.

Конечно, иностранец иностранцу рознь, есть, наверное, и супер-мачо, но я в среднем говорю. При прочих равных выбрать иностранного мужчину, марку одежды или место отдыха считается престижнее. Прямо-таки поклонение всему импортному.

Мое сердце протестует против такого безобразия. Даже не выезжая из России можно найти немало мест с интересным колоритом. Я, например, люблю уральские горы, коней, и горячих парней с монгольскими скулами. Я люблю Башкирию.

16 июня на курорте «Якты-Куль» проводились «Игры кочевников», на которые съехалось более 4,5 тысяч человек. Это фестиваль по этническим видам спорта, одно из самых захватывающих зрелищ, когда-либо мною увиденных. Расскажу немного об этом событии, и похвастаюсь своим башкирским отдыхом. Поехали?

Добирались поездом до Уфы, и потому часа три-четыре на машине. От Магнитогорска добираться ближе — примерно час.

Так как ехать далеко, такси непременно делает остановку в середине пути. Мы воспользовались ею, чтобы сделать пару фотографий «башкирской пасторали». Правда, когда к нам стал грозно приближаться агрессивный бычок желания поубавилось. Но фото осталось.

Мы остановились в санатории «Якты-Куль». Вот его корпуса. У «Якты-Куля» есть свой пляж, красивая благоустроенная территория и культурная программа.

Мы приехали как раз вовремя, и успели увидеть древнюю игру, которую русские знают под названием «козлодрание» или «ылак». Звучит, конечно, смешно, но есть на что посмотреть. Зрелище, пожалуй, еще более захватывающее, чем футбол.

Козлодрание — это что-то вроде поло, но козлом. Или что-то вроде регби, но на конях и козлом. Или… словом, аналогов этому нет, как ни крути.

Есть две команды. Каждая из которых должна забросить снаряд, сделанный из козла (сейчас зоозащитники перевозбудятся) в импровизированный казан.

Помимо этого идут соревнования по стрельбе, в которых участвуют также и женщины, борьба, и все в таком духе.

Сразу скажу, что организовано все при этом очень цивилизованно. В поле, где проводятся игры, дежурят милиция и скорая помощь, есть туалеты и вкусная еда. Древний дух должен просыпаться в комфортных и контролируемых условиях, все-таки.

Это зрелище надо видеть. Даже я, далекая от спорта, не могу смотреть на это равнодушно. Чтобы легко перебрасывать козла, при этом находясь в седле, надо обладать немалой физической силой. Это вам не флагами размахивать.

А если серьезно, то я считаю, что свою «точку силы», место, в котором ты отдыхаешь от жизненных забот, нужно искать сердцем, а не стереотипами. Как, впрочем, и мужчину.

И совершенно необязательно, что заморское — лучше.