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Жительница Поронайска оплатит лечение пятилетней дочери, которую ударила ножом
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Жительница Поронайска оплатит лечение пятилетней дочери, которую ударила ножом 

360tv.ru 20 минут назад
Фото: 360tv.ru
Суд Поронайска обязал местную жительницу возместить расходы на лечение пятилетней дочери, которую мать ударила ножом в живот. Об этом сообщило ИА Sakh.com.
Суд обвинил 39-летнюю женщину в умышленном причинении вреда здоровью своего ребенка два года назад. Мать в пьяном состоянии ударила ножом в живот пятилетнюю дочь, которая раздражала ее своим плачем. Ребенка забрали в больницу с проникающим ножевым ранением.
Медики выставили счет за лечение ребенка: за услуги неотложки, лечение в круглосуточном стационаре областного медучреждения и стационаре отделения хирургии местной клиники. Прокурор Поронайска передал иск в суд, и ответчицу известили о нем.
Получившая шестилетний срок мать не представила возражений по иску. Суд обязал ее выплатить свыше 72 тысяч рублей страховой компании «Согаз-Мед» на Сахалине.
Электромонтер из Дальневосточного федерального университета после конфликта с молодым человеком и в нетрезвом состоянии нанес ему ножевые ранения в подъезде дома во Владивостоке. Мужчине грозит тюремный срок.
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