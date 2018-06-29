Жительница Поронайска оплатит лечение пятилетней дочери, которую ударила ножом

Суд Поронайска обязал местную жительницу возместить расходы на лечение пятилетней дочери, которую мать ударила ножом в живот. Об этом сообщило ИА Sakh.com.

Суд обвинил 39-летнюю женщину в умышленном причинении вреда здоровью своего ребенка два года назад. Мать в пьяном состоянии ударила ножом в живот пятилетнюю дочь, которая раздражала ее своим плачем. Ребенка забрали в больницу с проникающим ножевым ранением.

Медики выставили счет за лечение ребенка: за услуги неотложки, лечение в круглосуточном стационаре областного медучреждения и стационаре отделения хирургии местной клиники. Прокурор Поронайска передал иск в суд, и ответчицу известили о нем.

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