Долги предприятий ЖКХ перед энергетиками в ЕАО достигли критического уровня

ТАСС , 29 июня. Долги предприятий жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в ЕАО за электроэнергию достигли 150 млн рублей, энергетики начали отключать от электроснабжения объекты предприятий-должников, сообщает в пятницу пресс-служба Дальневосточной энергетической компании

"Долги предприятий ЖКХ ЕАО перед энергетиками достигли критического уровня — 150 млн рублей. По итогам отопительного сезона сумма выросла на 52 млн рублей и составила 50% от общей задолженности всех юридических лиц региона. По причине огромного долга энергетики вынуждены отключить от электроснабжения объекты предприятий-должников. Ограничения будут действовать до тех пор, пока коммунальные предприятия не начнут рассчитываться за электроэнергию, потребленную в прошлых отопительных сезонах", — говорится в сообщении.

Самый большой долг перед энергетиками у коммунальщиков Биробиджана — 58,5 млн рублей. Облученский район накопил 20,6 млн рублей долга, свыше 5 млн рублей составляет долг Биробиджанского района. Неоднократные переговоры с руководством предприятий-неплательщиков, муниципальными властями, а также губернатором области не дали положительных результатов, отмечается в сообщении.