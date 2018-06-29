Чистота погрязла в спорах. Как мусорная реформа в регионах проходит проверку на монополизм

Бурный Урал

Только за май и июнь ФАС России вынесла больше двух десятков решений по спорам, связанным с конкурсами на определение региональных операторов по обращению с отходами. В большинстве случаев жалобы признаются необоснованными или антимонопольщики не считают нарушения настолько серьезными, чтобы выдавать предписания региональным властям и отменять конкурсы. В Уральском федеральном округе наиболее конфликтным получился выбор регоператора в Ханты-Мансийском АО. На вывоз мусора там претендовали несколько крупных игроков, но в итоге мусорные потоки были отданы под контроль новой госкомпании «Югра-Экология», созданной специально для этих целей в октябре 2017 года. В центральный аппарат ФАС посыпались жалобы на итоги конкурса от компаний «Экосфера», «Партнер», «Рифей», «Тюменское экологическое объединение», «Утилитсервис». По жалобе «Экосферы» в марте был даже отменен конкурс в северной зоне, включающей Сургут и Нижневартовск. Однако победителем все равно стала госкомпания. Среди прочего, участники споров жаловались на то, что, по их мнению, на регоператора перекладывают функцию государства — выявление правонарушений в сфере обращения с отходами. Указывалось на неполноту и неактуальность схемы размещения отходов, не позволяющую рассчитать затраты. Эти доводы были ФАС отклонены, последний — из-за того, что не регулируется законом о защите конкуренции. История на этом не заканчивается: «Утилитсервис» и «Рифей» подали в арбитраж иски к департаменту промышленности ХМАО, а первая из двух компаний — еще и к ФАС.

Жалобная экспансия

На двух самых активных участников спора в ХМАО стоит обратить особое внимание, потому что они пытаются конкурировать за мусор и на других территориях.

Тюменская компания «Рифей» безальтернативно выиграла конкурс на роль регоператора в Курганской области, а в начале года через ФАС сумела добиться отмены результатов конкурсов по Свердловской области и вытеснить из северной зоны региона «Тагилспецтранс». Последняя компания пыталась обжаловать результаты повторного конкурса, были даже найдены нарушения, но на исход они не повлияли.

«Утилитсервис» из ХМАО засветился в конкурсе по выбору регоператора в Крыму. Власти полуострова изначально разделили его на шесть зон, но потом пошли на попятную и выставили их на конкурс только двумя лотами. Один лот включал Алушту и Ялту, там победила компания «Альтфатер Крым» (дочка немецкой Veolia). Итоги конкурса по остальной территории Крыма неизвестны — еще в апреле конкурс был приостановлен местным УФАС по жалобам «Утилитсервиса» и «Славянской гавани», и никакого решения по нему еще не вынесено.

В целом по России встречаются и другие компании, которые активно борются за мусорный рынок в регионах, жалуясь в ФАС.

Тихая Волга

Приволжье с точки зрения борьбы за мусорный рынок представляет контраст с Уралом. Хотя работа с отходами в некоторых регионах оказалась монополизирована, громких тяжб здесь не заводилось, что говорит об отсутствии альтернативы монополистам и «мирном» разделении рынка между участниками. Жалобы на конкурсные процедуры регистрировались в Нижегородской, Саратовской областях, Марий Эл, но их инициаторы ничего не добились.

Причем в некоторых субъектах антимонопольщики реагировали на попытки властей выстроить неконкурентную систему не во время конкурса, а раньше. В Нижегородской области и Чувашии местные УФАС даже судились с региональными властями из-за территориальных схем, которые, по их мнению, слишком ограничивали участников рынка (арбитраж требования антимонопольщиков не поддержал).

Чувашское УФАС вообще довольно активно пыталось воздействовать на мусорный рынок еще до конкурсных процедур: доставалось и «Управлению отходами», построившему мусоросортировочный комплекс, и перевозчикам мусора, и чиновникам. В результате «Управление отходами», входящее в холдинг «Лидер», решило вообще отказаться от участия в конкурсе, а монополистом в республике стала местная компания «Экоцентр».

Аналогичную роль сейчас пытается играть антимонопольная служба в Пермском крае, где регоператор пока не выбран, но УФАС участвует в обсуждении территориальной схемы.

В ближайшее время проверку на законность должны пройти тарифы региональных операторов. Как раньше заявляли в ФАС, многочисленные жалобы на рост цен уже стали поступать в ведомство. Есть и первые результаты: ведомство предписало властям Челябинской области внести изменения в расчет тарифов регоператора «Центр коммунального сервиса».

Конкурентов вынесли за схему

Координатор проекта «Генеральная уборка» Общероссийского народного фронта Дмитрий Миронов сказал «ФедералПресс» , что в ОНФ сомневаются в чистоте существующей процедуры отбора операторов. Регионы поделили на зоны в зависимости от наличия полигонов ТКО, которые принадлежат одному или нескольким юрлицам. Наличие полигона являлось основным критерием в конкурсах.

«В 2017 году регоператоры отбирались в отсутствие разработанных регпрограмм, что, на наш взгляд, является нарушением федерального законодательства. Мы добились общественного обсуждения территориальных схем по обращению с отходами, которые в большинстве своем уже были написаны будущими региональными операторами под себя. В них не учитывались крупные переработчики отходов (по данным мониторинга ОНФ — более 300 по всей стране), которые вряд ли были бы готовы менять условия рынка под регоператоров. Поэтому проще их вообще не вписывать в терсхему», — сказал Миронов.

Потоки отходов в терсхемах идут прямиком на полигоны, и чем они дальше, тем выше будет тариф на транспортировку и захоронение. Самая дорогая часть тарифа — это строительство мусорных полигонов, которые по факту являются обычными свалками. Миронов напомнил, что в ряде регионов уже произошло повышение тарифов на вывоз и утилизацию мусора. «Сейчас, когда регоператоры начали массово отбираться, они уже не стесняются в завышении тарифов в 3–5 раз. Все это плоды непроработанных терсхем и отсутствия регпрограмм», — сказал представитель ОНФ.