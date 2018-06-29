«Прошу не выдумывать»: МакSим прокомментировала свой уход со сцены

Новости о том, что известная российская певица МакSим отправляется в «бессрочный отпуск», огорошила многих поклонников артистки, и публика начала теряться в догадках относительно причин, побудивших звезду поставить на паузу собственную карьеру. За непродолжительное время возникло столько слухов и сплетен, что МакSим решила напрямую обратиться к публике, дабы расставить все точки над «i».

Шокирующая информация о том, что известная исполнительница многих хитов МакSим уходит со сцены, появилась на ее официальных интернет-ресурсах и в мгновение ока взбудоражила всех почитателей певицы. Сама знаменитость предпочитает держаться на определенном расстоянии от публики и очень редко делится какой-либо информацией со своими поклонниками, однако массовые слухи, которые в мгновение ока стали распространяться среди поклонников, не сумели оставить ее равнодушной. Ведь в то время как одни фанаты сочли подобные новости невозможными и нарекли это попыткой пиара, другие высказывали самые невероятные предположения относительно причин перерыва, в том числе и подозревая МакSим в подготовке к бракосочетанию.

«Новость о том, что я ухожу в творческий отпуск — это правда. Я прошу с пониманием отнестись к этому, не выдумывать и не спекулировать. Причина простая и банальная — в последнее время из-за переутомления у меня начались проблемы со здоровьем, и я хочу выделить некоторое время на восстановление себя. Уже через несколько месяцев я вернусь к вам с новыми силами и новым музыкальным материалом», — заверила всех неравнодушных МакSим, отмечая, что ее отсутствие не будет долгим. Успокоенные почитатели обрадовались, узнав, что речь идет всего лишь о непродолжительном отпуске, и заверили звезду, что будут с нетерпением ждать ее возвращения, тем более с новым репертуаром. «Правильно, отдыхать тоже надо» «Ну слава богу, всего пара месяцев — это нормально» «Я буду очень ждать твоего возвращения на сцену!» «Родная наша, поправляйся, и не о чем не думай. Мы подождем. Ты у нас есть, и нам не страшно» «Красавица и трудяга. Хорошего тебе отдыха»

Любопытно, что перед новостью об уходе темой номер один среди поклонников певицы было обсуждение ее отношений с бывшим супругом Алексеем Луговцовым. Мужчина согласился принять участие в съемках клипа, однако получившиеся кадры способны кого угодно натолкнуть на мысль, что отношения между людьми выходят за пределы съемочной площадки.