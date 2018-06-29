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Полицейские спасли людей, упавших под промышленный плот в Лесосибирске
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Полицейские спасли людей, упавших под промышленный плот в Лесосибирске 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Полицейским Лесосибирска (Красноярский край) удалось спасти мужчину и женщину, которые упали с лодки под деревянный промышленный плот на Енисее. Позже оказалось, что удостоверение на право управления маломерными судами у молодых людей поддельное. Об этом сообщил сайт Sibnovosti.ru.
Причалившую к плотам лодку сотрудники полиции заметили во время оперативно-профилактического рейда. В лодке было четыре человека. Когда они выходили к плотам, женщина оступилась и ушла под бревна, потянув за собой своего спутника.
После спасения утопающих оставшихся двоих сняли с плота и перевезли на противоположный берег.
«При проверке документов сотрудники полиции выяснили, что предоставленное перевозчиком удостоверение на право управления маломерными судами имеет признаки подделки. Руководством ОМВД России по Лесосибирску принято решение о поощрении полицейского», — пояснили изданию в ведомстве.
Охранник отеля в Нижнем Новгороде спас двух автоледи, оказавшихся заблокированными в своих машинах во время сильнейшего ливня. Пока герой выносил дам на руках, он попал в объектив корреспондента иностранного информагентства.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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