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В Лесосибирске пара упала в Енисей с деревянного плота
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В Лесосибирске пара упала в Енисей с деревянного плота 

sibnovosti.ru 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
Во время проведения оперативно-профилактических мероприятий на Енисее полицейские заметили лодку, которая причалила к деревянным промышленным плотам. Из нее вышли четыре человека. Неожиданно женщина оступилась и упала, затем тоже самое произошло с ее спутником. Они ушли под воду между плавающими бревнами.
Увидев тонущих людей, полицейский бросился на помощь и вытащил из воды сначала женщину, а затем и мужчину. Их доставили на берег.
Еще двоих отдыхающих сняли с плота, вернули в лодку и отправили на противоположный берег.
«При проверке документов сотрудники полиции выяснили, что предоставленное перевозчиком удостоверение на право управления маломерными судами имеет признаки подделки. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Руководством ОМВД России по Лесосибирску принято решение о поощрении полицейского», — рассказали в ведомстве.
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