В Лесосибирске пара упала в Енисей с деревянного плота

Во время проведения оперативно-профилактических мероприятий на Енисее полицейские заметили лодку, которая причалила к деревянным промышленным плотам. Из нее вышли четыре человека. Неожиданно женщина оступилась и упала, затем тоже самое произошло с ее спутником. Они ушли под воду между плавающими бревнами.

Увидев тонущих людей, полицейский бросился на помощь и вытащил из воды сначала женщину, а затем и мужчину. Их доставили на берег.

Еще двоих отдыхающих сняли с плота, вернули в лодку и отправили на противоположный берег.

«При проверке документов сотрудники полиции выяснили, что предоставленное перевозчиком удостоверение на право управления маломерными судами имеет признаки подделки. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Руководством ОМВД России по Лесосибирску принято решение о поощрении полицейского», — рассказали в ведомстве.