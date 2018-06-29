Рассказ о том, как Гарри Кейн и русская история вдохновляют школьников на чтение

На фоне лавины слов, написанных для футбольных болельщиков во время чемпионата мира, пожалуй, самые необычные и оригинальные будут принадлежать авторству детского писателя Тома Палмера . В отличие от репортеров и экспертов, которые документируют события в России, Палмер имеет весьма специфическую миссию. На протяжении всего турнира он ежедневно публикует отрывки истории под названием «Defenders: Russia», рассказа, который смешивает факты с вымыслом и направлен на молодых людей, которых относят к классу «неохотных читателей».

«Часто существует сильная корреляция между неохотными читателями и теми, кто интересуется спортивными событиями вроде чемпионата мира, — говорит Палмер, — Идея состоит в том, чтобы привлечь читателей, которые в противном случае могли бы подумать, что все произведения написаны 300 лет назад, да еще в таких местах, где они никогда не были и никогда не побывают».

История Палмера, которая разворачивается на фоне русской революции, переплетается в последних событиях с чемпионатом мира по футболу. Так, в дни, предшествовавшие игре Англии против Туниса, один из центральных персонажей, Сет, увидел сон, в котором ему явился молодой мальчик Алексей Романов . Призрачная фигура угрожала сорвать выступление сборной Англии, если Сет не сможет вернуть яйцо Фаберже, которое дал ему отец Алексея, царь Николай II . После того, как Романов появился в качестве одного из талисманов во время исполнения государственного гимна, Сэту на последней минуте удалось найти яйцо, и тогда, о чудо, Гарри Кейн забил победный гол.

Такое сочетание исторического и современного материала обновляется каждый будний день в 7:30 утра, чтобы последний выпуск получили около тысячи школ, которые подписались на это произведение. Палмер стал на ежедневной основе практиковаться в искусстве смешивания фактов вымысла в литературе, написав ранее аналогичные истории о мужских и женских крупных футбольных турнирах и чемпионате мира по регби.

Тот факт, что повествование включает в себя события матчей, который были сыграны прошлым вечером в России, придает рассказу реальное ощущение причастности к текущему моменту. «Детям действительно нравится сидеть в классе, слушая рассказ о событиях, которые произошли менее 12 часов назад, — говорит Палмер, — Основная цель — привлечь юных читателей, и в частности тех детей, которые не любят читать или думают, что художественная литература не для них. Благодаря этому, дети, которые не любят рассказы, смотрят на них более позитивно, а дети, которые не любят книги про футбол, лучше относятся к литературе об этом виде спорта».

Рассказ предназначен для детей в возрасте от девяти до 13 лет, чтобы побудить их читать и принимать более активное участие во всем процессе повествования. Палмер также добавляет интерактивные элементы к урокам. «Я задавал письменные задания, связанные с конкретными событиями, — говорит он, — Итак, я им говорю: „Англии предстоит матч, в котором необходимо победить. Если бы вы были Гаретом Саутгейтом , какие три вещи вы бы включили в свою предматчевую речь?“. Затем дети ставят себя в положение людей как на поле, так и за его пределами, поэтому они понимают, как работает рассказчик».

Эта инициатива осуществляется совместно с Национальным фондом грамотности (National Literacy Trust) — благотворительной организацией, цель которой состоит в том, чтобы побудить обездоленных детей читать больше. Многое еще предстоит сделать. В Великобритании каждый восьмой ребенок из неимущей семьи говорит, что не имеет ни одной книги; Англия занимает 23-е место из 23 стран ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития — прим. перев.) по подростковой грамотности; и только 17 процентов детей ежедневно пишут что-либо, не предназначенное для школы.

Национальный фонд грамотности считает, что спорт может играть решающую роль в повышении уровня грамотности детей, поэтому, чтобы помочь воплотить историю Палмера в жизнь, они предоставляют разного рода ресурсы, такие как плакаты, блокноты, тесты и тетради. Палмер также стремится привлечь школьников к тому, как будет развиваться сюжет. В конце каждой недели дети могут проголосовать за то, в каком направлении повествование должно идти дальше.

Хотя история Палмера продлится всего месяц, все, что привлекает внимание и воображение неохотных читателей, стоит того. Надеюсь, эти дети будут продолжать читать. Когда турнир достигнет своей кульминации в Москве 15 июля, группа школьников будет наблюдать за этим с повышенным интересом, поскольку они знают, что действие на поле следующим утром повлияет на заключительную главу их собственной истории чемпионата мира.