Рассказ о том, как Гарри Кейн и русская история вдохновляют школьников на чтение 

На фоне лавины слов, написанных для футбольных болельщиков во время чемпионата мира, пожалуй, самые необычные и оригинальные будут принадлежать авторству детского писателя Тома Палмера. В отличие от репортеров и экспертов, которые документируют события в России, Палмер имеет весьма специфическую миссию. На протяжении всего турнира он ежедневно публикует отрывки истории под названием «Defenders: Russia», рассказа, который смешивает факты с вымыслом и направлен на молодых людей, которых относят к классу «неохотных читателей».
«Часто существует сильная корреляция между неохотными читателями и теми, кто интересуется спортивными событиями вроде чемпионата мира, — говорит Палмер, — Идея состоит в том, чтобы привлечь читателей, которые в противном случае могли бы подумать, что все произведения написаны 300 лет назад, да еще в таких местах, где они никогда не были и никогда не побывают».
История Палмера, которая разворачивается на фоне русской революции, переплетается в последних событиях с чемпионатом мира по футболу. Так, в дни, предшествовавшие игре Англии против Туниса, один из центральных персонажей, Сет, увидел сон, в котором ему явился молодой мальчик Алексей Романов. Призрачная фигура угрожала сорвать выступление сборной Англии, если Сет не сможет вернуть яйцо Фаберже, которое дал ему отец Алексея, царь Николай II. После того, как Романов появился в качестве одного из талисманов во время исполнения государственного гимна, Сэту на последней минуте удалось найти яйцо, и тогда, о чудо, Гарри Кейн забил победный гол.
Такое сочетание исторического и современного материала обновляется каждый будний день в 7:30 утра, чтобы последний выпуск получили около тысячи школ, которые подписались на это произведение. Палмер стал на ежедневной основе практиковаться в искусстве смешивания фактов вымысла в литературе, написав ранее аналогичные истории о мужских и женских крупных футбольных турнирах и чемпионате мира по регби.
Тот факт, что повествование включает в себя события матчей, который были сыграны прошлым вечером в России, придает рассказу реальное ощущение причастности к текущему моменту. «Детям действительно нравится сидеть в классе, слушая рассказ о событиях, которые произошли менее 12 часов назад, — говорит Палмер, — Основная цель — привлечь юных читателей, и в частности тех детей, которые не любят читать или думают, что художественная литература не для них. Благодаря этому, дети, которые не любят рассказы, смотрят на них более позитивно, а дети, которые не любят книги про футбол, лучше относятся к литературе об этом виде спорта».
Рассказ предназначен для детей в возрасте от девяти до 13 лет, чтобы побудить их читать и принимать более активное участие во всем процессе повествования. Палмер также добавляет интерактивные элементы к урокам. «Я задавал письменные задания, связанные с конкретными событиями, — говорит он, — Итак, я им говорю: „Англии предстоит матч, в котором необходимо победить. Если бы вы были Гаретом Саутгейтом, какие три вещи вы бы включили в свою предматчевую речь?“. Затем дети ставят себя в положение людей как на поле, так и за его пределами, поэтому они понимают, как работает рассказчик».
Эта инициатива осуществляется совместно с Национальным фондом грамотности (National Literacy Trust) — благотворительной организацией, цель которой состоит в том, чтобы побудить обездоленных детей читать больше. Многое еще предстоит сделать. В Великобритании каждый восьмой ребенок из неимущей семьи говорит, что не имеет ни одной книги; Англия занимает 23-е место из 23 стран ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития — прим. перев.) по подростковой грамотности; и только 17 процентов детей ежедневно пишут что-либо, не предназначенное для школы.
Национальный фонд грамотности считает, что спорт может играть решающую роль в повышении уровня грамотности детей, поэтому, чтобы помочь воплотить историю Палмера в жизнь, они предоставляют разного рода ресурсы, такие как плакаты, блокноты, тесты и тетради. Палмер также стремится привлечь школьников к тому, как будет развиваться сюжет. В конце каждой недели дети могут проголосовать за то, в каком направлении повествование должно идти дальше.
Хотя история Палмера продлится всего месяц, все, что привлекает внимание и воображение неохотных читателей, стоит того. Надеюсь, эти дети будут продолжать читать. Когда турнир достигнет своей кульминации в Москве 15 июля, группа школьников будет наблюдать за этим с повышенным интересом, поскольку они знают, что действие на поле следующим утром повлияет на заключительную главу их собственной истории чемпионата мира.