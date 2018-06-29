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Робби Уильямс подозревает, что он аутист
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Робби Уильямс подозревает, что он аутист 

Пятый канал 47 минут назад
Фото: Пятый канал
44-летний Робби Уильямс только и успевает, что удивлять своих поклонников. На церемонии открытия ЧМ-2018 в Москве он показал средний палец миллионам зрителей по всему миру, а теперь вот нашел в себе симптомы неизлечимых болезней.
Как сообщает The Daily Mirror, певец пожаловался на странную пустоту внутри себя.
— Со мной что-то не так. У меня серьезные провалы в памяти. Возможно, это синдром Аспенгера или аутизм. Не знаю, что именно — но что-то точно есть, — признался артист. — В моей голове все очень сложно; у меня есть интересные фиксации, зависимость, психическое заболевание, я бы сказал.
При этом певец уверен, что эта напасть настигла бы его, даже будь он простым рабочим. Следует отметить, что в прошлом Уильямс уже жаловался на тяжелое душевное состояние и даже лечился от депрессии.
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