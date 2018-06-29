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«Химки» хотят приобрести братьев Боллов
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«Химки» хотят приобрести братьев Боллов 

Спорт-Экспресс 43 минуты назад
«Химки» планируют подписать братьев Лианджело и Ламело Боллов, сообщает Sportando. Переговоры пока не начались. В прошлом сезоне они выступали в Литве за «Пренай».
Стоит отметить, что старший брат Лонзо Болл выступает в НБА за «Лейкерс»​.
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