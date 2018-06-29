«Химки» хотят приобрести братьев Боллов

«Химки» планируют подписать братьев Лианджело и Ламело Боллов, сообщает Sportando. Переговоры пока не начались. В прошлом сезоне они выступали в Литве за «Пренай».

Стоит отметить, что старший брат Лонзо Болл выступает в НБА за «Лейкерс»​.