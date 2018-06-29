Ещё
В Новосибирске неадекватный парень «завис» на балконе
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Новосибирске неадекватный парень «завис» на балконе 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
За прошедшие сутки 28 июня на телефон оперативного дежурного МАСС поступило 18 обращений, спасатели выезжали 12 раз. В том числе чтобы снять двадцатилетнего неадекватного парня, свисающего с балкона.
В 21:02 в Ленинском районе на улице Плахотного прохожие заметили, что какой-то молодой мужчина висит на балконе. Парень вел себя крайне неадекватно. По приезду спасателей еще один мужчина находился в квартире. Когда доступ полиции в квартиру был обеспечен, в 22:05 молодой человек 1996 года рождения и не установленный мужчина, в неадекватном состоянии были переданы полиции, сообщает пресс-служба спасателей МАСС.
АиФ-Новосибирск: последние новости
Вместо чая и кофе. Топ самых популярных сибирских трав В Новосибирске открылся магазин для любителей фотографии Королева красоты. Пенсионерка из Сибири выиграла конкурс в Турции.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полная модель взбудоражила «голым» фото48
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Родители, превратившие детей в монстров ради славы1
Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу16
Пугачева объяснила свой необычный вид15
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
06:02
Проверьте эти кулинарные хитрости
Еда
11:21
Правила красоты для королевской семьи
Другое
04:56
Как вам лгут этикетки продуктов
Еда Здоровье
10:01
Бодибилдерши, которые превратились во фриков
Звёзды Здоровье
04:06
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Звёзды
06:45
Родители, превратившие детей в монстров ради славы
Дети
00:50
Андрей Гайдулян рассекретил свою новую девушку
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение