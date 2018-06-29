В Новосибирске неадекватный парень «завис» на балконе

За прошедшие сутки 28 июня на телефон оперативного дежурного МАСС поступило 18 обращений, спасатели выезжали 12 раз. В том числе чтобы снять двадцатилетнего неадекватного парня, свисающего с балкона.

В 21:02 в Ленинском районе на улице Плахотного прохожие заметили, что какой-то молодой мужчина висит на балконе. Парень вел себя крайне неадекватно. По приезду спасателей еще один мужчина находился в квартире. Когда доступ полиции в квартиру был обеспечен, в 22:05 молодой человек 1996 года рождения и не установленный мужчина, в неадекватном состоянии были переданы полиции, сообщает пресс-служба спасателей МАСС.