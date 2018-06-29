«Про бюстгальтер забыли?»: откровенный вид Виктории Бони на матче возмутил публику

Виктория Боня , как и многие другие представители шоу-бизнеса, давно купила билеты на долгожданный Чемпионат мира и уже побывала на многих матчах. Как правило, на трибуны приходят в костюмах с символикой команды или накидывают на плечи флаг своей страны, но модель, видимо, решила попасть в список самых сексуальных болельщиц, спрятав бюст под полупрозрачный майкой.

Фото с этого матча Виктория уже публиковала и тогда вызвала недоумение сочетанием свитера и юбки, в связи с чем решила снять теплый предмет одежды и ненароком продемонстрировала свои достоинства. Увиденное еще больше раззадорило публику, которая незамедлительно принялась комментировать новую фотографию. Открывшаяся взору народа грудь подверглась бурному обсуждению и в этот раз не заслужила похвалы. Такой наряд сочли совсем не подходящим для посещения футбольного стадиона, где подавляющее большинство болельщиков — мужчины.

Безусловно, отрицать красоту телезвезды никто не стал, шикарные формы не могут не очаровать, но все же, по мнению людей, наряжаться так в общественные места непозволительно. Впрочем, основная часть недовольных комментаторов представляла женский пол, а от мужчин Боня получила лишь восторженные сообщения и просьбы чаще баловать их такими фотографиями. «А что лифчик на игру не пришёл?» «Про бюстгальтер забыли или специально задумано было?» «Виктория, лучше наденьте свитер обратно..» «Все же бюстгальтер никто не отменял.. вам следовало его надеть!» «Ну красивая грудь очень! Но такое только для мужа! Там же чужие мужья сидят, это может быть неприятно их жёнам.»

Стиль Виктории Бони уже неоднократно вызывал удивление, к примеру, ёе странная обувь, в которой она предстала недавно, напомнила сандалии, надетые на носки.