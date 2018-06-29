Как создать собственную систему земледелия

Давным-давно, когда про интернет мы еще даже не слышали, садово-огородным наукам приходилось обучаться по книгам и журналам. Статьи и брошюры писали серьезные дяди и тети, часто с учеными степенями и солидным опытом. Дополнялись эти сведения советами «бывалых» — опытных соседей-дачников, друзей и родственников. Так мы, по большей части, становились преемниками и последователями классических традиций земледелия.

Раньше мы учились садоводству и огородничеству по книгам и журналам

А потом появился интернет. И оказалось, что в этой «всемирной паутине» можно обмениваться опытом, рассказывать о своей практике, читать об экспериментах и находках других. Разнообразной информации стало не просто много, а слишком много. И порой она весьма противоречива…

Теперь ответы на свои садово-огородные вопросы ищем в интернете

Зато выяснилось, что совсем не обязательно все делать «по старинке». Мы начали открывать для себя новые методы и технологии земледелия. И вот теперь кто-то огородничает «по Миттлайдеру», кто-то — «по Курдюмову», иной — «по Кизиме» или «по Ганичкиной», а кому-то ближе идеи Бублика… Разные теории, разные «школы», подчас во многом схожие, но у каждой — свои «адепты» и свои противники. Не случайно даже на страницах нашего сайта время от времени разгораются жаркие споры о том, что же «правильнее».

Зачем нам это нужно?

Вот казалось бы, чего мудрить? Есть же проверенные поколениями практики — просто бери и делай. Так нет — что-то придумываем, изобретаем: то грядки травой засыплем, то объявим, что копать нельзя… Зачем? Во-первых, чтобы сделать свою жизнь легче и приятнее. Получить результат лучше, а усилий и средств на это затратить меньше. Например, прополка. Нудное это занятие, утомительное. Как бы от нее избавиться?.. И дачник, движимый мечтой о свободе от обременительного труда, ищет новые и новые способы борьбы с сорняками. Или вот придумали «ленивый сад». Само это название у приверженцев старых традиций вызывает массу отрицательных эмоций: как же так, ведь на даче надо трудиться, трудиться и еще раз трудиться! Но мы-то знаем: если применить нужные технологии, грамотно выбрать культуры и правильно разместить их, то изнурительный ежедневный уход не потребуется, а красота и урожай при этом нисколько не пострадают.

Старые инструменты и старые методы уступают место новым идеям

Во-вторых, чтобы компенсировать нехватку чего-либо. Например, не хватает влаги — мульчируем, организуем капельный полив, подбираем оптимальные способы посадки и так далее. Не хватает тепла — сооружаем парники и теплицы, строим теплые грядки, экспериментируем с сортами и сроками посева. Мало места на участке — изучаем практику вертикального озеленения и контейнерных посадок. Не хватает времени — автоматизируем все, что можно; ищем возможности избавиться от рутинной работы без ущерба для результата. В-третьих, чтобы удовлетворить любопытство и тягу к творчеству. Да-да, большинство дачников — неутомимые экспериментаторы, которым просто неинтересно из года в год делать все по раз и навсегда заведенному распорядку. Хочется и новые культуры испытать, и какие-то интересные дизайнерские решения воплотить — а все это зачастую требует нестандартных подходов к агротехнике. Да и сама по себе новая методика, оригинальная идея будоражит исследовательский дух: а что будет, если попробовать так сделать? А если не совсем так, а немного иначе?..

Мы все время экспериментируем, изобретаем, пробуем что-то новое

Таким образом, автор любой новой методики или системы изначально ориентирован на решение какой-то задачи или проблемы, с которой ему довелось столкнуться при использовании традиционных приемов. Например, известный всему миру доктор Миттлайдер, говорят, изобрел свою технологию потому, что в детстве и юности ему довелось узнать тяжесть традиционного крестьянского труда. Интерес к растениеводству это не убило, но возникла потребность максимально облегчить работу — что он и сделал. Или, допустим, популярный у «семидачников» в нынешнем сезоне метод выращивания рассады в «улитках». Какую проблему он решает? Правильно: извечную проблему нехватки места на подоконниках. Нашелся человек, сумевший решить задачу без ущерба для сеянцев — конечно же, идею подхватили тысячи садоводов-огородников.

Какой из этого следует вывод?

Если мы видим, что перед нами стоит та же проблема, что и перед автором той или иной методики или технологии, есть смысл присмотреться к его идеям — вполне вероятно, найдется, что позаимствовать. Зачем «изобретать велосипед», если кто-то уже нашел решение, испытал его и получил результат?

Если у других получилось — получится и у нас. Или нет?

Но тут возникает вопрос: а подойдет ли нам приглянувшаяся схема? Получим ли мы те же результаты, которых добивается ее автор? И что может нам в этом помешать, какие препятствия ожидают того, кто решил двигаться в русле нетрадиционного — нового или просто модного — течения?

Почему не работают чужие методы?

Многим, наверное, довелось хоть раз столкнуться с такой ситуацией: прочитали об интересном агротехническом приеме или чудо-средстве — понравилось — решили применить его у себя на даче. Попробовали — и разочаровались… Почему? Неужели нас жестоко обманули, и все рассказы об эффективности приглянувшегося способа или препарата — ложь? Конечно, нет! У неудачи может быть множество причин.

Другие условия

Пожалуй, самая частая причина, по которой чужие методики у нас не дают желаемых результатов. Автор любой технологии заведомо ориентируется на собственные климатические, почвенные, организационные и прочие условия. А наши почти наверняка хоть в чем-то от них да отличаются. И наверное, каждому понятно: если пытаться, к примеру, в Новосибирске вырастить арбузы в точности тем же способом, что и в Астрахани, результат вряд ли порадует — слишком уж климат разный.

Даже самые передовые технологии не помогут вырастить апельсины на северных болотах

То, что дает отличные результаты на южном черноземе, едва ли можно в точности повторить на холодных северных торфяниках. Различны возможности горожанина, появляющегося на даче лишь по выходным, и сельского жителя, который на своем участке каждый день может что-то прополоть, полить или подкормить. И таких различий множество. А потому, потерпев неудачу, не спешите критиковать метод или совсем отказываться от него: возможно, просто стоит его скорректировать. Да, для этого придется провести «работу над ошибками»: понять, что следует изменить и почему. Например, мне пришлось многие свои подходы к садоводству и огородничеству пересмотреть после переезда. Там все огородные культуры сажала на вспаханном трактором участке — здесь появились стационарные грядки, где почва не копается, а рыхлится. Там никогда не поливала картошку — здесь без этого можно даже всходов не дождаться. Там мульчу использовала только в цветниках — здесь мульчирую почти все. И не потому, что раньше не знала про мульчирование или полив — знала, но не было в этих приемах необходимости. Теперь есть.

Психологический барьер

Не все могут вот так просто взять и отказаться от знакомых и проверенных методов ради чего-то пусть и привлекательного, но совершенно неведомого или просто непривычного. Например, мне в целом нравятся идеи природного земледелия, но вот совсем убрать из огородного обихода лопату я пока не готова. А значит, вряд ли смогу ощутить в полной мере преимущества этой системы, ведь один из основных ее постулатов: «Не копать!»

Не каждый готов отказаться от привычных методов

Можно ли этот барьер преодолеть? Конечно. Только ломать его не стоит — лучше потихоньку двигать: экспериментировать, сравнивать результаты нового и привычного, делать выводы… Можно пойти и другим путем: не пытаться в точности следовать определенной методике, взяв из нее лишь то, что вам подходит. Дополнить собственными наработками, приспособить к местным особенностям и привычному укладу. К примеру, я уже внедрила в свою огородную практику и мульчирование посадок, и стационарные грядки, а сидераты сеяла еще до того, как про природное земледелие узнала — возможно, со временем и от привычной перекопки сумею отказаться в пользу рыхления. А возможно, и нет… А вот чего точно не стоит делать, так это заявлять: «Ерунда эта ваша методика, ничего не получится!» — если у других получилось, значит, не такая уж и ерунда, правда?

Что-то пошло не так…

Возможно, вмешались обстоятельства (погодные условия, наша собственная неопытность или невнимательность, вредители и прочие неблагоприятные факторы). Возможно, мы что-то не дочитали, не поняли, что-то важное упустили. Иной раз причину неудачи сразу и не отыщешь, ведь она может скрываться в непредсказуемом совпадении самых разных событий, явлений и условий. Кто-то постоянно мульчирует посадки травой и доволен результатами — а кто-то жалуется, что в этой мульче сразу же развелись муравьи, поселились слизни, и проблем оказалось больше, чем преимуществ. У кого-то превосходно растет земляника на застеленной черным спанбондом грядке — а кто-то в этом методе разочаровался: сорняки прорастают, материал рвется и так далее. Кто-то получает отменные урожаи картошки под соломой — а у кого-то ее при такой посадке съели мыши…

Иногда успех или неудача зависят от обстоятельств

Совсем простой пример: многие выращивают рассаду в торфяных таблетках и очень ими довольны. А я однажды попробовала — и неудачно: таблетки оказались некачественными, они разваливались, неравномерно набухали, покрывались плесенью… Но дело ведь не в том, что технология плоха — просто мне в тот раз не повезло. Попробуем снова! Если что-то не получилось сразу, стоит проанализировать причины и, возможно, повторить попытку — но может, это действительно «не ваш» метод, и нужно просто найти другой.

Какой из этого следует вывод?

А задумывались ли вы когда-нибудь о том, что каждый из нас вольно или невольно становится автором собственной системы земледелия? Пусть не совсем оригинальной, не такой стройной, логичной и последовательной, как методики известных авторов, но — своей. Потому что вряд ли возможно полностью, на 100%, без единого исключения перенести на свою почву какую бы то ни было теорию. Разве что ее автор — ваш сосед по даче, и потому условия у вас абсолютно одинаковые. Остальным приходится, проверяя приглянувшуюся методику на практике, что-то в ней менять, от чего-то отказываться, привносить что-то свое… Вот так и рождаются новые, уникальные (не побоюсь этого слова) системы. И обустраиваем мы свои дачные участки «по Иванову», «по Петрову», «по Сидорову» и так далее…

Каждый дачник вольно или невольно становится автором собственной системы земледелия

Например, Александре достался влажный участок с тяжелой глинистой почвой, где не так-то просто что-нибудь вырастить. А она весьма успешно выращивает и цветы, и овощи — ее дневники и отчеты многим «семидачникам» хорошо знакомы. При этом руководствуется хозяйка участка сводом собственных дачных правил, которые сложились на основе личного опыта. Чем не «растениеводство по методу Александры»? Или вспомним статьи Геннадия Распопова, который выращивает виноград, дыни и арбузы на Новгородчине. Он рассказал нам о земледелии без лопаты и своих методах создания живой почвы, познакомил с АКЧ, поделился опытом грамотного применения удобрений и использования химических средств (гербицидов и фунгицидов) без вреда для почвенной микрофлоры. Кто-то с ним готов поспорить, но результаты применения его методов мы видим на фотографиях — значит, и это тоже работает. Да вы и сами легко вспомните подобные примеры — у нас на сайте многие рассказывают о своем опыте, делятся находками и результатами экспериментов. И каждый такой рассказ знакомит, по сути, с неповторимой авторской методикой, где лучшее из чужого опыта обогащено собственными идеями и адаптировано к конкретным условиям. Скажете, что все это придумано другими, не оригинально? А так ли уж много принципиальных различий и действительно новаторских предложений вы сумеете отыскать в теориях популярных ныне авторов?

Алгоритм создания собственной системы (методики)

Нет-нет, я никоим образом не пытаюсь умалять чьи-либо заслуги и покушаться на авторитеты. Я всего лишь хочу призвать вас, друзья, больше доверять самим себе — своему опыту, знаниям, интуиции. Не бояться экспериментировать, искать решения — и рассказывать другим о своих находках. Кто знает, может быть, через несколько лет мы увидим на прилавках и ваши книги.

Записывайте свои идеи и находки — возможно, это материалы для будущей книги

Сомневаетесь? А вы попробуйте! Возможно, достаточно будет лишь систематизировать свои идеи и наработки да подвести необходимую теоретическую базу… Ну, может, на полноценную «систему имени себя» и не стоит сразу замахиваться, но продуманная и эффективная методика для решения острых дачных проблем тоже дорогого стоит. Итак:

1. Определяем проблему (проблемы), которые предстоит решить

Выделите те задачи, которые требуют решения. Мало времени; проблемы со здоровьем; плохая почва на участке; высокий уровень грунтовых вод… Список может быть очень длинным — проблемы разнообразны, и у каждого они свои. Нам важно максимально точно и подробно описать для себя, чего же мы хотим, ради чего голову ломаем. Учтите: задачи, которые мы намерены решить, надо обязательно рассматривать в совокупности — иначе получим не систему, а набор разнородных идей.

2. Определяем методики и земледельческие школы, которые решают аналогичные проблемы и задачи

Как уже говорилось, не стоит «изобретать велосипед» — если кто-то уже искал и нашел способы решения нашей проблемы, стоит с ними ознакомиться прежде, чем двигаться дальше. Можно этот пункт и пропустить, перейти сразу к практике. Но тогда есть риск наделать множество ошибок, а в итоге — после долгих поисков и экспериментов — обнаружить, что наши «открытия» уже далеко не новы. И еще: чужие идеи — отличный источник вдохновения, они помогают взглянуть на привычные вещи иначе.

Не стоит пренебрегать изучением чужого опыта

3. Анализируем, экспериментируем, сравниваем…

Из найденного, конечно же, есть смысл отбирать лишь те методы, которые подходят нам со всех точек зрения. А как их определить? Не попробуешь — не узнаешь. Поэтому «примеряем» к своей ситуации все то, что показалось интересным и заслуживающим внимания. Пробуем разные технологии и сравниваем все: не только результаты, но и затраты (времени, сил, средств). Пытаемся понять, почему что-то не сработало. Думаем, как улучшить то, что принесло плоды… Словом, делаем все то, чем каждый сезон и так занимаемся, верно?

4. Улучшаем и совершенствуем

Пока мы пробовали, проверяли на практике чужие советы, наверняка успели понять, что и каким образом можно усовершенствовать или изменить, адаптируя к своим условиям и возможностям. Значит, надо эти поправки в исходную схему внести — и проверить свою идею в деле. Так ищем решения, пока не достигнем желаемого результата.

5. Внедряем и пользуемся

Отыскав решения всех поставленных в первом пункте задач, с удовольствием пожинаем плоды. Применяем свою методику на даче, делимся ею с друзьями и знакомыми, рассказываем о ней на сайте 7 dach:) Самые активные и амбициозные на этом этапе начинают популяризировать свои идеи, используя все доступные современному человеку средства коммуникации, «обрастают» последователями, пишут книжки. А почему бы и нет?..

Есть удачная идея? Давайте ее популяризировать!

6. Не останавливаемся на достигнутом

Не забываем время от времени критически оглядывать свои достижения. Время идет, опыта у нас прибавляется, новые знания появляются… А значит, рано или поздно наверняка захочется что-то в сложившейся схеме поправить, изменить, что-то к ней добавить. И это правильно — ведь то, что не развивается, умирает. Не бойтесь корректировать и даже отчасти пересматривать свои взгляды, это совершенно нормально!

Несколько слов напоследок

Возможно, кто-то будет возмущен прочитанным, ибо полагает, что создание теорий — удел профессионалов, ученых. Что ж, я и затеяла этот разговор, чтобы дать всем желающим возможность поспорить, обменяться мнениями. А еще — чтобы вновь напомнить: друзья, единого для всех, универсального рецепта обустройства дачного хозяйства попросту не существует. И вряд ли разумно ожидать, что все проникнутся идеями, которые мы сами считаем правильными. Но при этом у каждого, кто хоть что-то сделал сам на своей земле, есть чему поучиться. Любой опыт бесценен. А что вы об этом думаете? Придерживаетесь ли какой-то из популярных методик или делаете все по-своему? Можете назвать себя автором собственной уникальной технологии или скорее причислите к последователям известных систем?