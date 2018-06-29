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В Иркутской области после 30-летней разлуки сотрудники Интерпола воссоединили семью
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В Иркутской области после 30-летней разлуки сотрудники Интерпола воссоединили семью 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В городе Зима сотрудники Интерпола ГУ МВД России Иркутской области помогли пожилой местной жительнице найти единственного оставшегося родственника, с которыми она утратила связь в 1986 году.
Больше 30 лет назад жительница Зимы Валентина Капшукова в последний раз видела своего брата, который в конце 80-х уехал из родного города в неизвестном направлении. С того момента родственная связь была утеряна. На протяжении долгих лет пенсионерка безуспешно писала запросы в различные ведомства, обращалась за помощью на центральное телевидение, но найти близких людей помогли лишь сотрудники органов внутренних дел.
Первоначально розыском брата занимались сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Зиминский». После того, как выяснилось, что на территории Российской Федерации мужчина не проживает, за дело взялся иркутский Интерпол.
Сотрудники приехали к женщине для сбора информации, и она подробно рассказала о своей истории. Разыскные мероприятия с целью установления местонахождения без вести пропавшего незамедлительно организованы на территории европейских государств. Спустя несколько недель страна проживания и адрес брата были установлены. Полицейские выяснили, что разыскиваемый гражданин проживает в городе Гродно республики Беларусь.
Контактную информацию стражи правопорядка передали пенсионерке, которая сразу же созвонилась с братом, и сейчас готовится к поездке, чтобы увидеть родного человека.
— Спасибо вам, дорогие ребята, за эту неоценимую помощь. Я думала, что умру, так и не узнав о судьбе брата. Но, к счастью, он нашелся! — поблагодарила полицейских Валентина Капшукова.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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