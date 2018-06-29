Сестер-близняшек разлучили на 35 лет

Суд в Перми начал рассматривать необычное дело о шокирующей халатности работников роддома, сообщает «МИР 24». Подано пять исков на общую сумму 55 миллионов рублей.

35 лет назад медработники перепутали одну из близняшек с другим ребенком. В результате она попала к чужим людям, в неблагополучную семью, а потом в детский дом. Ее место в родной семье заняла другая девочка.

«Жизнь несладкая была: вдали от родителей, не иметь любви, ласки», — говорит Ксения Музафарова.

Ошибка вскрылась случайно: подруга одной из сестер увидела на улице невероятно похожую на нее девушку. Вскоре после этого близняшки познакомились. Их родство подтвердила экспертиза ДНК.

«Когда я ее увидела, это неописуемо, это чувство такой радости и такого счастья», — говорит Ульяна Киселева.

«Конечно, для меня было шоком то, что я увидела. Никакого различия, мне казалось, сестра стоит передо мной», — говорит неродная дочь Яна Шилова.

Сейчас суд изучает данные из ЗАГСов и медучреждений, где наблюдались девушки.

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