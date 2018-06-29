Она захлебывалась, а он плакал. Ещё один геройский поступок

В Новом Уренгое мужчина спас тонущую девочку. Он ехал с южной части города на северную.

На мосту увидел плачущего ребёнка и остановился. Мальчик сказал, что его знакомая тонет. Увидел с моста посередине реки девочку, которая захлебывалась, не раздумывая, он прыгнул её спасать.

Геройский поступок не остался без внимания горожан. «Дай бог здоровья и добра такому спасателю! К награде надо таких приставлять! Себя не щадил и спас ребёнка», — пишут в соцсетях.