Она захлебывалась, а он плакал. Ещё один геройский поступок 

В Новом Уренгое мужчина спас тонущую девочку. Он ехал с южной части города на северную.
На мосту увидел плачущего ребёнка и остановился. Мальчик сказал, что его знакомая тонет. Увидел с моста посередине реки девочку, которая захлебывалась, не раздумывая, он прыгнул её спасать.
Геройский поступок не остался без внимания горожан. «Дай бог здоровья и добра такому спасателю! К награде надо таких приставлять! Себя не щадил и спас ребёнка», — пишут в соцсетях.
Напомним, в начале недели ИА «Север-Пресс» писало о геройском поступке Ивана Шабанова на реке Собь в районе Харпа, который спас тонущего рыбака. Подробнее здесь: http://sever-press.ru/obshchestvo/proisshestviya/item/41045-smelyj-kharpovchanin-spas-tonushchego и http://sever-press.ru/vse-novosti/item/41057-pojmal-rybaka-vmesto-ryby-kak-smelchak-iz-kharpa-vytashchil-utopayushchego-iz-vody.