Наталья Тихонова: «Это самая страшная для меня история, связанная с детьми. Хотя многие смеются»

С добрым утром! Я мама двоих дочерей, они уже взрослые барышни. Всякое было, пока я их воспитывала: то вернутся домой все в крови со сломанным носом, то придут зарёванные, покусанные местными собаками, то по-детски решат напугать меня, выпрыгнув резко из шкафа. Но есть за 20 лет история, связанная с детьми, которую я до сих пор вспоминаю с содроганием. Хотя многие, когда слышат её, смеются и улыбаются.

Тогда младшей Юле был год, а старшей Инне два с чем-то. Дело была так: отправились летом мы гулять втроем во двор. Юля как раз начала ходить, поэтому мы могли гулять налегке без коляски. Опустила я дочь на асфальт. Инна крутилась рядом. Не помню уже точно, почему, но я отвлеклась на старшую и что-то ей втолковывала. Когда перевела взгляд на Юльку, обнаружила, что маленький скороход уверенно ковыляет в сторону дороги, где то и дело ездят машины (проковыляла она приличное расстояние, уже за угол уходила). Тут же я побежала её ловить.

Перехватив беглянку у дороги, возвращаюсь на прежнее место… а старшей Инны нет. Куда она могла деться? Меня не было меньше минуты. Позвала — молчание. Может, домой вернулась? На площадку детскую ушла? Куда? Куда? Я в жизни так быстро не бегала с годовалой дочерью на руках. Пулей я оббежала весь двор, гаражи, заглянула домой, зашла в каждый подъезд двора …Инна пропала. Её нигде не было, двор небольшой — прятаться негде. В голове роились самые страшные мысли и предположения: вдруг увели, похитили, извращенцы, да мало ли кто?

Пробегала я так минут 15 и не знала, что делать… когда уже собиралась мчаться домой и звать мужа, вижу такую картину: моя старшая дочь, как ни в чем не бывало, идет со своей дворовой подружкой Люсей и жует свежесобранные ранетки. Оказались, пока меня не было, подошла Люся (девочке года три, родители спокойно отпускали её гулять одну) и позвала Инну на соседнюю от двора улицу собирать яблочки. Инна сразу согласилась и пошла… А я в их отсутствие чуть не поседела.

Досталось Инне, конечно, по первое число. Не знаю, связано ли это как-то или нет, но с тех пор она ранетки не любила и не ела. А вот Юле нравились…