Шесть самых опасных аллергических реакций

Это стоит знать каждому: шесть случаев, в которых при проявлениях аллергии обязательно нужно обратиться к врачу.

1. После контакта с аллергеном какая-либо часть тела сильно отекла

Так проявляется ангио­невротический отек — тот, что еще называют Квинке. Классика в этом случае — отек век, губ, щек, но может отечь и конечность. Реакция эта довольно коварная, может усилиться или распространиться, поэтому любой сильный отек — повод оперативно показаться врачу, а если отекла какая-либо часть лица, то и вызвать скорую.

2. Кроме типичных симптомов, есть тошнота, рвота, слабость, беспокойств­о, о­бморок

Это симптомы анафилактического шока — самого опасного проявления аллергической реакции. Они требуют скорейшего вызова скорой помощи! Ситуация «сначала примем антигистаминное средство, а там посмотрим» недопустима. Причем даже в том случае, если был использован спасительный при анафилаксии адреналин (люди, уже перенесшие шок в прошлом, должны держать его под рукой и уметь применять), скорая все равно нужна — реакция может повториться спустя некоторое время.

3. Появились п­роблемы с д­ыханием или кашель

Это повод для срочного звонка в 03! Дело в том, что отек Квинке может распространяться на слизистую рта и захватывать гортань, даже если речь не идет, например, об укусе пчелы в область языка. Такая реакция нарастает быстро и угрожает удушьем (бывает трудно как вдохнуть, так и выдохнуть) и может привести к гибели. Отек Квинке бывает не только из-за укуса насекомого!

4. Раньше в похожих обстоятельствах уже был приступ анафилактического шока

Не ждите, что будет в этот раз, сразу же вызывайте скорую.

5. Реакция несильная, но держится дольше суток без изменений

В таком случае домашних манипуляций и наблюдения явно недостаточно, нужна помощь врача. И неважно, что хуже, на ваш взгляд, не стало: достаточно того, что не стало лучше.

6. Сыпь на теле сочетается с лихорадкой

Сыпь любого вида + повышенная температура тела — это повод для вызова скорой помощи, даже если речь идет о взрослом, а тем более о ребенке. Нужно исключить опасные для жизни инфекционные заболевания.

Как работает скорая и неотложная помощь — и как помочь ей спасти

Что делать до приезда врачей

✔ приложите к месту укуса, если реакцию вызвало нападение насекомого, лед (если возможно, можно наложить давящую повязку выше)

✔ расстегните или снимите тесную одежду

✔ лягте (или уложите пострадавшего), подняв ноги повыше. Если есть тошнота, лучшее положение — полусидя

✔ обеспечьте достаточное количество свежего воздуха

✔ не делайте резких движений (это важно, так как иначе аллерген быстрее распространяется) — оставайтесь в покое