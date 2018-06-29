Ещё
Шесть самых опасных аллергических реакций
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шесть самых опасных аллергических реакций 

ИД «Собеседник» 37 минут назад
Фото: ИД "Собеседник"
Это стоит знать каждому: шесть случаев, в которых при проявлениях аллергии обязательно нужно обратиться к врачу.
1. После контакта с аллергеном какая-либо часть тела сильно отекла
Так проявляется ангио­невротический отек — тот, что еще называют Квинке. Классика в этом случае — отек век, губ, щек, но может отечь и конечность. Реакция эта довольно коварная, может усилиться или распространиться, поэтому любой сильный отек — повод оперативно показаться врачу, а если отекла какая-либо часть лица, то и вызвать скорую.
2. Кроме типичных симптомов, есть тошнота, рвота, слабость, беспокойств­о, о­бморок
Это симптомы анафилактического шока — самого опасного проявления аллергической реакции. Они требуют скорейшего вызова скорой помощи! Ситуация «сначала примем антигистаминное средство, а там посмотрим» недопустима. Причем даже в том случае, если был использован спасительный при анафилаксии адреналин (люди, уже перенесшие шок в прошлом, должны держать его под рукой и уметь применять), скорая все равно нужна — реакция может повториться спустя некоторое время.
3. Появились п­роблемы с д­ыханием или кашель
Это повод для срочного звонка в 03! Дело в том, что отек Квинке может распространяться на слизистую рта и захватывать гортань, даже если речь не идет, например, об укусе пчелы в область языка. Такая реакция нарастает быстро и угрожает удушьем (бывает трудно как вдохнуть, так и выдохнуть) и может привести к гибели. Отек Квинке бывает не только из-за укуса насекомого!
4. Раньше в похожих обстоятельствах уже был приступ анафилактического шока
Не ждите, что будет в этот раз, сразу же вызывайте скорую.
5. Реакция несильная, но держится дольше суток без изменений
В таком случае домашних манипуляций и наблюдения явно недостаточно, нужна помощь врача. И неважно, что хуже, на ваш взгляд, не стало: достаточно того, что не стало лучше.
6. Сыпь на теле сочетается с лихорадкой
Сыпь любого вида + повышенная температура тела — это повод для вызова скорой помощи, даже если речь идет о взрослом, а тем более о ребенке. Нужно исключить опасные для жизни инфекционные заболевания.
Как работает скорая и неотложная помощь — и как помочь ей спасти
Что делать до приезда врачей
✔ приложите к месту укуса, если реакцию вызвало нападение насекомого, лед (если возможно, можно наложить давящую повязку выше)
✔ расстегните или снимите тесную одежду
✔ лягте (или уложите пострадавшего), подняв ноги повыше. Если есть тошнота, лучшее положение — полусидя
✔ обеспечьте достаточное количество свежего воздуха
✔ не делайте резких движений (это важно, так как иначе аллерген быстрее распространяется) — оставайтесь в покое
ИД «Собеседник»: последние новости
"Украшения – это про чувства: нужно, чтобы они несли энергию" Эксперт менеджмента – о том, стоит ли брать на работу друзей Вадим Казаченко: У Мартыновой с Первым каналом контракт на 25 программ
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полная модель взбудоражила «голым» фото48
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Родители, превратившие детей в монстров ради славы1
Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу16
Пугачева объяснила свой необычный вид15
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
06:02
Проверьте эти кулинарные хитрости
Еда
11:21
Правила красоты для королевской семьи
Другое
04:56
Как вам лгут этикетки продуктов
Еда Здоровье
10:01
Бодибилдерши, которые превратились во фриков
Звёзды Здоровье
04:06
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Звёзды
06:45
Родители, превратившие детей в монстров ради славы
Дети
00:50
Андрей Гайдулян рассекретил свою новую девушку
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение