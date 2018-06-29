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Милана Кержакова откровенно рассказала о бедах в семье после смерти отца
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Милана Кержакова откровенно рассказала о бедах в семье после смерти отца 

Пятый канал 25 минут назад
Фото: Пятый канал
Несчастья разом обрушились на 24-летнюю Милану Кержакову. Накануне она заявила, что ее бывший муж и знаменитый футболист Александр фактически украл их общего сына и не дает ей с ним видеться. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Как сообщает издание Starhit, еще одна беда пришла в дом после трагической смерти отца Вадима Тюльпанова. Мать Кержаковой не смогла оправиться от горя и пристрастилась к горячительному. Наталья Тюльпанова осталась совсем одна и ей явно требовалась помощь. Но Александр Кержаков, по словам Миланы, сказал, что не будет ничего делать, а пагубная зависимость пожилой женщины — это ее собственное дело.
Также экс-супруга нападающего «Зенита» рассказала, что тот ей неоднократно изменял. Она узнала об этом, когда взломала Instagram спортсмена. Там было множество переписок с другими дамами, причем весьма интимного характера.
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