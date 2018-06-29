Жителя Арзамаса осудят за убийство отца, оскорблявшего мать

Арзамасский городской суд рассмотрит уголовное дело по обвинению местного жителя в убийстве своего отца.

Об этом корреспонденту агентства Newsroom24 сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции по Нижегородской области.

По данным следствия, преступление произошло 27 марта 2018 года. Мужчина со своим отцом находились дома, при этом оба были в состоянии алкогольного опьянения. Отец стал оскорбительно отзываться о своей жене, матери сына, которая в то время была на работе. Сыну слова отца не понравились, он взял кухонный нож и ударил им потерпевшего в шею. От полученной раны тот скончался на месте.

Данное уголовное дело будет рассматриваться с участием присяжных заседателей.

Примечательно, что это первый судебный процесс в Нижегородской области, который будет рассматриваться районным (городским) судом с участием коллегии присяжных заседателей.

Ранее сообщалось, что 27-летний арзамасец убил отца, заступаясь за мать.