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Жителя Арзамаса осудят за убийство отца, оскорблявшего мать
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Жителя Арзамаса осудят за убийство отца, оскорблявшего мать 

Newsroom24 26 минут назад
Фото: Newsroom24
Арзамасский городской суд рассмотрит уголовное дело по обвинению местного жителя в убийстве своего отца.
Об этом корреспонденту агентства Newsroom24 сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции по Нижегородской области.
По данным следствия, преступление произошло 27 марта 2018 года. Мужчина со своим отцом находились дома, при этом оба были в состоянии алкогольного опьянения. Отец стал оскорбительно отзываться о своей жене, матери сына, которая в то время была на работе. Сыну слова отца не понравились, он взял кухонный нож и ударил им потерпевшего в шею. От полученной раны тот скончался на месте.
Данное уголовное дело будет рассматриваться с участием присяжных заседателей.
Примечательно, что это первый судебный процесс в Нижегородской области, который будет рассматриваться районным (городским) судом с участием коллегии присяжных заседателей.
Ранее сообщалось, что 27-летний арзамасец убил отца, заступаясь за мать.
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