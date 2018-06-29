C 30 июня по 9 июля состоится Крестный ход «Путь Богородицы»

С 30 июня по 9 июля состоится III Крестный ход «Путь Богородицы», посвященный явлению в 1383 году чудотворной Тихвинской иконы Божией Матери — одной из наиболее почитаемых православных святынь России.

30 июня участники посетят литургию в Кронштадтском Никольском Морском соборе (Санкт-Петербург), пройдут крестным ходом до Храма-часовни в честь Тихвинской иконы Божией Матери. Из Кронштадта паломники на автобусе отправятся в деревню Сторожно Волховского района Ленинградской области (Киприано-Стороженский Никольский мужской монастырь), откуда начнется пешая часть крестного хода. За 10 дней им предстоит преодолеть более 200 километров.

Крестоходцы посетят храмы и монастыри в Волховском, Лодейнопольском и Тихвинском районах, в том числе Церковь преподобного Александра Свирского , Введено-Оятский женский монастырь, Церковь святителя Василия Великого, Скит иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша», Покровскую церковь в деревне Горка. Завершится маршрут Крестного хода в Тихвинском Богородичном Успенском монастыре 9 июля — в день празднования явления Тихвинской иконы Божией Матери.

«Путь Богородицы» организован Тихвинской епархией по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия и епископа Тихвинского и Лодейнопольского Мстислава при поддержке комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, администраций муниципальных районов и общественных организаций. Крестный ход в 2016 году собрал около 200 человек, в 2017 — 300.

Среди множества Богородичных образов Тихвинская икона Божией Матери особо почитается в России наряду с Владимирской и Казанской иконами. В рукописных «Сказаниях о Тихвинской иконе Богоматери» ее появление датируется 1383 годом. По приданию, икона 7 раз появлялась перед очевидцами, в том числе на Ладожском озере, в Имоченицах, на Смолковой и Куковой горах, на горе у реки Тихвинка. На другом берегу реки, на месте последнего явления иконы, построили деревянную церковь Успения Богородицы, ставшую местом хранения святыни.

В 1507-1515 годах в Тихвине по указу и на средства великого князя Василия Иоанновича был построен каменный Успенский собор, ставший своеобразным реликварием для иконы. С того времени чудотворная икона стала называться Тихвинской. В 1547 году, накануне Казанского похода и всего за несколько дней до венчания на царство, храм посетил Иоанн Васильевич Грозный. Он основал здесь в 1560 году Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь.

Во время оккупации Тихвина в ноябре 1941 года икона была отправлена в Псков и передана Псковской духовной миссии. В годы Великой Отечественной войны чудотворный образ попал в американскую зону оккупации Германии и впоследствии был перевезен в Свято-Троицкий собор в Чикаго. В 2004 году икона была торжественно возвращена на свое историческое место в Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь.