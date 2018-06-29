Начались выезды специалистов по социальной помощи в районы области

Визитом экспертов из области Дима Лямбуров, как и его мама, остались довольны. Ехать в Новосибирск не пришлось. Все вопросы решили на месте.

— Предложили съездить в Кольцово для реабилитации. Будем пробовать, — говорит мама Димы Светлана Лямбурова.

На консультации к специалистам по социальной работе, психологам, логопедам, врачам в Куйбышевском районе пришли больше полусотни семей. Многодетная мама Валентина Кноль воспитывает шестерых детей, трое из которых — приемные. Признается: вопросов возникает много.

— У нас кровный папа хотел восстановиться в родительских правах, отказали мы ему, отказали все, и он на втором суде забрал свое заявление. А сейчас он хочет сделать генетическую экспертизу и установить, он ли отец этих детей. Нам специалисты подсказали, что волноваться не стоит, пусть он сам все решает, — говорит многодетная мама Валентина Кноль.

Адресность и доступность социальной помощи для семей, проживающих далеко от областного центра, — главная цель проекта, который реализует региональное министерство труда и социального развития.

— Такой вид информационно-консультативной помощи очень востребован в наших районах, и люди приходят, где-то порядка 60 человек за раз обращаются. Это такой полноценный прием, где наши граждане имеют возможность задать свои личные, персональные вопросы и получить на них адресные ответы, — сообщил врио министра труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов

Полезным общение оказалось не только для семей, но и для куйбышевских соцработников. К примеру, они узнали, как организовать волонтерское движение среди пенсионеров и что такое социальный туризм для пожилых.

— Сохранить их активное долголетие различными способами: и медицинскими, и не медицинскими, и социальными услугами, и лечебно-оздоровительными услугами. Это и гериатрическая помощь, и социальный туризм, волонтерство пожилых людей. Чем активнее они в этих мероприятиях участвуют, тем больше это способствует их долголетию, — сообщила заведующая отделением практической социальной геронтологии Новосибирского областного геронтологического центра Аракси Диптан.

До конца этого года такие выездные консультации пройдут в большинстве районов области. Вслед за специалистами на места отправятся и передвижные мобильные пункты занятости. Вопрос трудоустройства на сегодня — один из самых актуальных.