На кол его. Нового ректора требуют преподаватели и учащиеся ДВФУ

«Со времени правления Анисимова ДВФУ ощутило резкую деградацию во всех сферах деятельности», — с этой фразы началось обсуждение петиции об отставке нынешнего ректора ДВФУ Никиты Сергеевича Анисимова , вышедшая на сайте www.change.org 28 июня.

Инициатор петиции Мария Малкова написала, что корнем конфликта являются излишне вышенные цены на обучение в Школах ДВФУ.

«Стоимость обучения по программе высшего образования на 2018 год значительно выше чем на аналогичные специальности в других ВУЗах региона и центральной России. Абитуриенты (а это молодые люди от 18 до 25 лет) вынуждены уезжать из региона в поисках достойного и доступного образования. Их места занимают студенты-иностранцы из Индии, стран Азии и Африки и т.п. На настоящее время у наших детей нет выбора и права голоса», — говорится в петиции.

О том, что стоимость обучения по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры значительно выросла говорят и сам студенты, вынужденные платить «нереальные» суммы, чтобы поучиться.

«Год назад, когда была на 3 курсе смотрела стоимость обучения на магистратуре. По моей специальности цена была 90 тысяч рублей, сейчас же — 120. Как дальше жить и учиться— вообще не представляю», — пожаловалась Ирина Хоп, выпускница ДВФУ.

В петиции также высказано мнение о том, что квалифицированных и знающих своё дело преподавателей увольняют, а на место них приходят лица, знания которых не сильно отличаются от студенческих.

«За неполные 1,5 года руководства университетом нынешнего ректора и его команды самый большой и некогда престижный ВУЗ Дальнего востока пришел в упадок. На руководящие должности были приглашены лица из других регионов, которые не имеют должного опыта работы, профильного образования. За это время были уволены практически все опытные и компетентные сотрудники, которые проработали в ВУЗе (в том числе в ВУЗах до их объединения) не один десяток лет. На их место ректором были приглашены молодые, неопытные менеджеры. Сокращения продолжаются. Объявлена оптимизация кадров. Но руководящая верхушка Департаментов из приглашенных специалистов продолжает расти», — отмечается в сообщении.

Также стало известно, что к концу августа 2018 года около 200 преподавателей сотрудников ДВФУ покинут свои рабочие должности. Их увольнение никак не связано с «не способностью преподавать» — в столь радикальных мерах руководство видит «оптимизацию деятельности».

«Я являюсь сотрудником филиала ДВФУ в г. Дальнереченске. 29.05.2018 был подписан приказ о внесении изменений структуру и штатную численность филиала ДВФУ в г. Дальнереченске, то есть о закрытии нашего филиала. Практически всем сотрудникам были вручены уведомления о сокращении. Но, руководство Вуза даже не соизволило приехать и поговорить с сотрудниками филиала, студентами и их родителями (законными представителями), чьи права они нарушают», — рассказала Нина Бравок, администратор образовательных программ филиала ДВФУ в г. Дальнереченске.

Данная петиция стало очень популярной среди жителей Владивостока. Многие пользователи высказывают своё негодование в сторону руководства ДВФУ.

«Такого бардака в высшей школе Приморья не было ещё ни когда», — высказался житель Владивостока Владимир Безлюдов (пунктуация и орфография сохранены).

«Как студент двфу, считаю, что именно «толковые старички» реально чему-то учат, а преподаватели советской закалки вообще вбивают в голову знания», — отметил студент Михаил Ерофеев (пунктуация и орфография сохранены).

В приёмной ректора ДВФУ с журналистами говорить на эту тему отказались, отметив что информацией по теме сотрудники не владеют, но «понимают о чём идёт речь». А в пресс-службе не отвечают на телефонные звонки. Получается, руководство ДВФУ просто на просто игнорирует данный вопрос.

Кстати, это не первый «денежный» конфликт в образовательной сфере Приморья. В мае 2018 года цена на образование резко возросла во всех гимназиях ДВФУ. Руководство требует 160 тысяч рублей в год для учеников 5–9 классов, и 130 тысяч рублей в год для 10–11 классов (Официальных документов ДВФУ не предоставляет). В 2017 году стоимость обучения для учеников среднего звена составляла 80 тыс. рублей.

«Ранее мы платили 60 тысяч в год за ребёнка. Это ещё было выносимо, но когда нам сказали, что обучение будет стоить в 130 тысяч, чуть сердце не остановилось. Это сумма полноценного года по специальности бакалавра ДВФУ, а мы получаем лишь среднее образование. Ребёнку осталось ещё год учиться, придётся чуть поднажать, чтобы вытянуть обучение», — сообщилась одна мам, обучающейся в гимназии ДВФУ, личной которой попросила оставить в анонимности.

На данный момент петицию подписали 935 людей из 1000 нужных для рассмотрения проблемы.

Но, отметим, что петиции, созданные на сайте Change.org не имеют никакое юридическое право. Все подписи, собранные под ними государство в расчет принимать не может, а точнее даже не имеет права — никакой юридической силы они не имеют. За последние два года лишь около 20 смогли повлиять на исход событий, и все они касаются небольших «местных» случаев.

Посмотрим, чем закончится «учебная война» между гражданами и руководством ДВФУ. За более подробной информацией следите на сайте.