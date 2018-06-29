Нежелание идти на работу — психосоматическое расстройство: полмиллиона больничных

Эмоциональное выгорание — механизм психологической защиты. Причина — стрессы, которые возникают в трудовой сфере. Проще говоря, еще один «сгорел» на работе. Ситуация не редкая. И подтверждает это исследование одной из страховых фирм, проверившей сотрудников девяноста крупнейших российских компаний.

— Было обнаружено, что более 50% сотрудников как раз и страдают этим состоянием эмоционального и профессионального выгорания, которое связано с хронической усталостью, со стрессом. С эмоциональным истощением и деперсонализацией, когда человек уже не проявляет эмоций при общении с клиентами, — сообщила клинический перинатальный психолог Ольга Магденко.

Мы знаем, как помочь людям с эмоциональным выгоранием, уверяют специалисты Балинтовского общества. Уже осенью они начнут в Новосибирске занятия с теми, кто трудится в «помогающих профессиях» — медиками, учителями, социальными работниками.

— Я как участник такой группы, как медик и бывший студент-медик, на себе поняла, что результаты есть даже после 1-2 групп. Уже внутри начинаются такие процессы, которые позволяют бороться со стадиями выгорания. И улучшение наступает, — сообщила участник международной программы «Балинтовского общества»Камилла Гайфулина.

Выгорание — не простуда, само не пройдет, говорят медики. А вот профилактика возможна.

— В нашем менталитете принято жить потом. Я сделаю, а потом у меня будет. Я вот сейчас поработаю, а потом отдохну. Но это потом никогда не случается. Мы все время в гонке за тем, что будет в будущем. Нужно отдохнуть здесь и сейчас. Нужно почувствовать себя здесь и сейчас. Потому как работать с эмоциональным выгоранием, которое уже есть, намного сложнее, чем сделать паузу вовремя, — отметила медицинский психолог Новосибирской областной клинической больницы Елена Лапочка.

Поэтому, если почувствовали тревожные симптомы, скажите стоп. Отдохните. Займитесь спортом и прогулками на свежем воздухе. Лучше загорать, чем «гореть» на работе.