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В Перми ветеран получил российское гражданство накануне векового юбилея
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В Перми ветеран получил российское гражданство накануне векового юбилея 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В Перми уроженка Беларуси, ветеран Великой Отечественной войны получила российское гражданство накануне своего столетнего юбилея.
Как рассказали в ГУ МВД России, женщина родилась в Витебской области в 1918 году. Во время войны она участвовала в партизанском движении. Женщина имеет награды за боевые заслуги: орден Отечественной войны 2-й степени и орден Мужества 3-й степени. На фронте она потеряла мужа и осталась вдовой. Уже после войны женщина вновь вышла замуж — за военного. С ним она проживала в Бресте. Потом мужа перевели в Пермь, а с 1974 года ветеран войны проживала во Львове.
Её дочь, получив образование, по распределению вернулась работать в Пермь, где проживает и сейчас. В 2017 году она привезла маму жить к себе. Дочь обратилась в Главное управление по вопросам миграции МВД России и попросила дать её маме гражданство Российской Федерации.
«Полицейские помогли разобраться дочери ветерана с документами, оперативно направили необходимые запросы. Через несколько дней участница войны приняла Присягу на верность Российской Федерации и получила новый паспорт», — сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.
Отметим, что с начала этого года российское гражданство получили 590 иностранцев и лиц без гражданства.
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