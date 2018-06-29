В Кургане ежедневно собираются анонимные наркоманы и алкоголики

Проблемам борьбы и профилактики наркомании и алкоголизма в молодежной среде было посвящено очередное заседание Антинаркотической комиссии города Кургана, которое прошло накануне, 28 июня, под председательством Руководителя Администрации города Кургана Андрея Потапова

Наталья Сёмина. Кроме отчетов начальника отдела участковых уполномоченных полиции УМВД России по городу Кургану Александра Данилова , начальника управления образования Департамента социальной политики Администрации города Кургана Ивана Сбродова, на нем выступила председатель общественной организации«Новая жизнь», депутат Курганской городской Думы

Как рассказала Наталья Сёмина, что с 1 января по 1 июня 2018 года организацией проведено 115 различных профилактических мероприятий. Были организованы 3 рейда по закрашиванию так называемой стеновой рекламы на фасадах зданий многоквартирных домов, 2 рейда по расклейке объявлений о проведении акции «Сообщи, где торгуют смертью». По результатам акции на телефонный номер «Новой жизни», уточнила Наталья Сёмина, поступило 27 звонков, информация по которым была передана в правоохранительные органы . В «Новой жизни» работа с наркозависимыми ведется в ежедневном режиме.

«Два раза в день свои собрания проводят анонимные наркоманы, один раз в день — анонимные алкоголики. Проводятся собрания и для так называемых «созависимых» — родственников наркоманов и алкоголиков, которые тоже нуждаются в помощи и поддержке. Более 50 человек при участии организации были направлены в реабилитационные центры по всей России», — отметила руководитель общественной организации.

Члены Антинаркотической комиссии города Кургана обсудили вопрос о работе микрофинансовых организаций, которые с легкостью выдают зависимым от наркотиков и алкоголя займы под «сумасшедшие» проценты, а потом коллекторы тиранят не только их, но и близких родственников. Так как непосредственного влияния Администрация города Кургана на деятельность микрокредитных организация оказать не может, то было решено ограничиться признанием того, что такая проблема существует, а также констатацией, что нельзя, не разбираясь, есть ли у человека финансовые возможности выплачивать кредит и проценты, выдавать его. Члены комиссии согласились, что выдавать кредиты нельзя.