В Крыму задержали питерского тренера-конькобежца, жестоко изнасиловавшего ребенка

Петербургский сотрудник школы-интерната «Олимпийские надежды» изнасиловал десятилетнюю подопечную во время поездки в Крым. Об этом сообщает украинский портал «Обозреватель».

По данным издания, 18 июня мужчина совратил девочку в здании, отдельно стоящем от детского лагеря в крымском селе Новоотрадное Ленинского района. С заявлением в полицию обратилась мать пострадавшей четвероклассницы. Сообщается, что сейчас подозреваемый задержан. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Пятый канал сообщал, что на фестивале тюльпанов в Дании изнасиловали 17-летнюю девушку.