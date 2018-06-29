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В Крыму задержали питерского тренера-конькобежца, жестоко изнасиловавшего ребенка
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В Крыму задержали питерского тренера-конькобежца, жестоко изнасиловавшего ребенка 

Пятый канал 47 минут назад
Фото: Пятый канал
Петербургский сотрудник школы-интерната «Олимпийские надежды» изнасиловал десятилетнюю подопечную во время поездки в Крым. Об этом сообщает украинский портал «Обозреватель».
По данным издания, 18 июня мужчина совратил девочку в здании, отдельно стоящем от детского лагеря в крымском селе Новоотрадное Ленинского района. С заявлением в полицию обратилась мать пострадавшей четвероклассницы. Сообщается, что сейчас подозреваемый задержан. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее Пятый канал сообщал, что на фестивале тюльпанов в Дании изнасиловали 17-летнюю девушку.
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