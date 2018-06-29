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Китайский город Хулунбуир сотрудничает с Российской Федерацией в сфере борьбы с наркотиками
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Китайский город Хулунбуир сотрудничает с Российской Федерацией в сфере борьбы с наркотиками 

ИА Синьхуа 37 минут назад
Хулунбуир, 29 июня /Синьхуа/ — По сообщению Управления общественной безопасности города Хулунбуир автономного района Внутренняя Монголия /Северный Китай/, данным ведомством совместно с Управлением федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Забайкальскому краю создан эффективный международный механизм контроля над наркотиками.
Хулунбуир расположен на севере Китая, и граничит с Россией и Монголией.
Органы общественной безопасности г. Хулунбуир провели встречи с главами Управления федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Забайкальскому краю и полицейского управления Восточного аймака /Дорнод/ Монголии по совершенствованию механизма международного сотрудничества в области контроля над наркотиками, расширению сфер и каналов, а также по содействию углубленному развитию данного сотрудничества.
По словам начальника хулунбуирского подразделения по борьбе с наркотиками, китайская и российская стороны создали систему регулярных встреч и контактов друг с другом. Обе стороны также учредили систему проведения стажировок и технических обменов для офицеров связи и соответствующих сотрудников. Кроме этого, в зонах КПП каждой из сторон созданы пункты по обнаружению и изъятию наркотиков с целью предотвращения их перемещения через границу. -0-
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