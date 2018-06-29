Солист Rammstein стал лицом киевского культпротеста

В центре Киева протестующе разбили палаточный лагерь, который накануне посетил солист Rammstein Тилль Линдеманн. Музыкант случайно оказался на Почтовой площади. При этом с ним не было охраны, только переводчик и гид. Один из сторонников музея поспешил сделать совместную фотографию со знаменитым гостем из Германии и опубликовал ее на странице сообщества в Facebook.

Никто так и не узнал, с какой целью легендарный музыкант посетил столицу Украины. После короткой фотосессии с активистами он отправился гулять по городу как ни в чем не бывало. А протестующие остались на площади защищать культурные ценности украинской столицы от наглых строителей.