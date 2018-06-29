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Солист Rammstein стал лицом киевского культпротеста
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Солист Rammstein стал лицом киевского культпротеста 

Пятый канал 33 минуты назад
Фото: Пятый канал
В центре Киева протестующе разбили палаточный лагерь, который накануне посетил солист Rammstein Тилль Линдеманн. Музыкант случайно оказался на Почтовой площади. При этом с ним не было охраны, только переводчик и гид. Один из сторонников музея поспешил сделать совместную фотографию со знаменитым гостем из Германии и опубликовал ее на странице сообщества в Facebook.
Никто так и не узнал, с какой целью легендарный музыкант посетил столицу Украины. После короткой фотосессии с активистами он отправился гулять по городу как ни в чем не бывало. А протестующие остались на площади защищать культурные ценности украинской столицы от наглых строителей.
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