Маршрут выходного дня: отправляемся любоваться бирюзовыми Липовскими карьерами

— Я летел на своем самолете и увидел это сверху. Поразила голубизна воды, — говорит уральский пилот Сергей Кузнецов

Озера с необычным цветом воды, которые он заприметил с высоты, оказались Липовскими карьерами. Чтобы рассмотреть эту красоту получше, Сергей вместе с другом поехал к ней по земле.

— Очень понравилось. Такого цвета озер я больше нигде не видел, ни сверху, ни с поверхности, — признается авиатор.

В 30-е годы XX века в карьерах у старинного села Липовское начали добывать никель, но в начале 90-х месторождение забросили. Рукотворные резервуары постепенно наполнились водой, которая из-за специфики местной почвы имеет необычный зеленоватый оттенок. О своем путешествии к бирюзовым озерам E1.RU рассказали жительницы Екатеринбурга Ирина Филиппова и Марина Котомцева.

Водопад в селе Южаково

— Мы с подругами очень любим посещать разные достопримечательности. Увидели фото Липовского карьера, который не уступает по красоте Уральскому Бали и Черемшанским карьерам, и решили поехать, — рассказывает Марина Котомцева. — Когда собирались, поискали, что можно еще посмотреть поблизости. Первой остановкой стал водопад в селе Южаково. Село прославилось своими горщиками — династией Южаковых. По легенде, один из первых Южаковых подыскивал аметисты для колье английской принцессы Шарлотты, подаренного ей на совершеннолетие. А Самоил Прокопьевич Южаков был учителем знаменитого Данилы Зверева

Как и карьеры, водопад — творение человеческих рук. Вода стекает с высоты в отверстие, которое образовалось в результате прорыва плотины через реку Амбарка. Раньше вода вытекала по трубам, теперь же проложила себе новое русло. Здесь водится много рыбы, и берега усыпаны людьми с удочками. Найти достопримечательность несложно: по всей деревне Южаково развешаны самодельные указатели.

Село Кайгородское

Этот населенный пункт стал следующей точкой маршрута Марины Котомцевой. Кайгородское — одно из старинных уральских поселений, его основали еще в начале XVII века. Главная достопримечательность — церковь Параскевы Пятницы. Существует древний обычай каждый год устраивать крестный ход из храма в Кайгородском до села Мурзинского за иконой Великомученицы Параскевы. Традиция жива с XIX века.

— Преодолев небольшой мостик через реку Шиловку, можно попасть на холм, где расположена церковь Параскевы Пятницы. Она действующая, но, видимо, работает по определенным дням, — объясняет наша собеседница. — Рядом большая сосна. Кто-то увидел в ней обнимающуюся парочку, кто-то просто пытался ее обнять. Здесь тишина, спокойствие и красивый вид на деревню и уходящую вдаль дорогу. В Кайгородском также раньше располагалась аметистовая копь.

Липовские карьеры

— Считаю Липовский карьер отличным местом, чтобы отвлечься от городской суеты и насладиться природой, — говорит Ирина Филиппова.

Сейчас бирюзовые озера — прекрасное место для отдыха и селфи, а когда-то эти края славились своими богатствами. Самоцветы лежали прямо под ногами, со временем их начали добывать в промышленном масштабе. Турмалины, бериллы, топазы, аметисты… Около села Липовского камни копали в десятках мест, пока в начале XX века не переключились на никель.

— Обязательно берите с собой фотоаппарат, чтобы запечатлеть эти живописные места, там невероятно красиво, — утверждает Ирина Филимонова. — Но ни одно фото не способно передать тот вид, который открывается в реальной жизни. Тем, кто любит адреналин и красивые пейзажи, советую забраться на камни повыше и посидеть, свесив ноги вниз, отключившись от внешнего мира, закрыв глаза, насладиться моментом.

А вот отзыв Марины Котомцевой:

— Берега похожи на марсианские холмы, лес вокруг играет пятьюдесятью оттенками зеленого, дорожки блестят на солнце от слюды (раньше здесь добывали турмалины), а вода затопленного карьера из-за крошки никеля имеет красивый бирюзовый оттенок.

Карьеры пользуются популярностью у туристов, так что по дороге к ним установили плакат, напоминающий о правилах поведения. Не мусорите, не рубите деревья, будьте осторожны с огнем — помнить об этом следует на каждом природном объекте, куда вы отправляетесь.

Что взять с собой?

Бывалые путешественники рекомендуют выбирать удобную одежду и обувь, не забывать и теплые вещи (на возвышенностях ветрено), пригодится дождевик. Чтобы посидеть на берегу и полюбоваться видами, захватите из дома плед. Поблизости нет кафе, еду вы сможете купить разве что в Реже, за 20 километров от карьеров. Вот почему стоит запастись чаем в термосе и бутербродами. И, конечно, взять фотоаппарат или смартфон с хорошей камерой!

Как доехать

Проще всего приехать на карьеры на автомобиле. Так вы сможете добраться быстро и заодно посетите водопад в Южаково и церковь в Кайгородском. Если вы все-таки соберетесь ехать в Липовское на общественном транспорте, сначала добирайтесь до Режа. Автобусы с Северного автовокзала ходят каждые полчаса и стоят 210 рублей. Электрички дешевле (118 рублей), но ходят реже — всего четыре раза в сутки (расписание ищите на E1.RU). От Режа до Липовского 20 километров. На месте можно поискать, кто вас отвезет.

На машине выезжаем по Режевскому тракту, затем проезжаем через Реж или обходим город по объездной. Дальше движемся на трассу на Невьянск. Здесь вскоре будет поворот налево на Липовский карьер.

— Google.Maps знают это место, а вот Яндекс. Карты уводят на действующий карьер у поселка Крутиха, — предупреждает Марина Котомцева. По грунтовой дороге можно подъехать очень близко к воде.

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