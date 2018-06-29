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Приянка Чопра взяла Ника Джонаса с собой на индийскую вечеринку: фото и видео
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Приянка Чопра взяла Ника Джонаса с собой на индийскую вечеринку: фото и видео 

Журнал ОК! 26 минут назад
Кажется, у Приянки Чопры все серьезно с Ником Джонасом. Актриса даже взяла бойфренда с собой в Индию, где прошла вечеринка в честь свадьбы сына местного миллиардера Мукеша Амбани. Папарацци сфотографировали пару на празднике и распространили фото в сети.
Приянка Чопра и Ник Джонас
Приянка выглядела роскошно в красном сари с блестящей окантовкой. Ее и без того яркий образ дополнили многочисленные украшения. В макияже актриса сделала акцент на губы, использовав помаду в цвет наряда, а волосы уложила легкой волной. Приянка и Ник шли, держась за руки, и выглядели счастливыми.
#PriyankaChopra with #NickJonas at #akashambani engagement @viralbhayani ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani) on  Jun 28, 2018 at 1:23pm PDT  Инсайдеры поговаривают, что накануне этого мероприятия Ник познакомился с семьей своей возлюбленной, и они провели прекрасные выходные на Гоа.
Напомним, слухи о романе Приянки Чопры и певца Ника Джоноса, который младше её на 10 лет, появились в начале месяца. Артистов замечали на прогулках, бейсбольном матче, во время свидания на яхте и ужина в ресторане. Несмотря на многочисленные совместные фото, пара продолжает скрывать отношения.
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