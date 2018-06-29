В Ульяновске пройдет парад колясок

В Ульяновске 30 июня в пятый раз пройдет Конкурс семейных команд с детскими колясками «Мой первый экипаж» — Парад колясок, сообщает сайт SimMama.ru.

Организаторы семейного фестиваля — Ульяновская региональная общественная организация по поддержке родительства и здоровья семьи «Клуб активных родителей», сайт SimMama.ru. Мероприятие проводится при поддержке отдела по делам молодежи и молодежной политике Управления образования администрации города Ульяновска.

С мая молодые семьи готовятся к участию во вполне серьезных соревнованиях. Перед семейной командой стоит непростая задача — придумать новый образ для коляски своего малыша, воплотить свою задумку в жизнь, подготовить 3-х минутную визитку свой семьи.

Парад детских колясок «Мой первый экипаж» — центральное мероприятие субботнего Дня Молодежи в этом году. В месте проведения парада компании-партнеры готовят множество интересных интерактивных площадок: лазертаг, спортивные конкурсы, мастер-классы, гигантские кубики, конкурсы рисунков, фотозоны, аквагрим и даже семейная йога.

В 2017 Парад колясок в Ульяновске не проводился. Когда в мае было объявлено о подготовке мероприятия, родители буквально завалили радостными сообщениями:

«Ждем Парад колясок второй год, очень хотим участвовать, надеемся на победу!» «Очень хороший конкурс))) будем рады принять в нем участие) Всем желаем удачи! Организаторам огромное спасибо за Ваш труд и вклад!»

«Спасибо большое за такое мероприятие, которое активирует творческий потенциал мамочек и всей семьи в целом. Надеюсь, что Парад Колясок станет хорошей традицией на долгие годы!»

Осталось несколько дней до мероприятия, и уже зарегистрировано 79 семейных экипажей. Некоторые семьи заявились на участие в двух номинациях: и с коляской для ребенка и с коляской для куклы.

Экипажи участников будут оцениваться в 5 номинациях. За призы могут побороться не только семьи с детскими колясками, но если дети уже выросли из колясочного возраста (до 7 лет), можно в игрушечную коляску посадить куклу и принять участие в отдельной номинации «Коляска для куклы».

Организаторы приглашают не только участников, но и все ульяновские семьи с детьми. В этот день на Площади будет работать множество интересных интерактивных площадок: Веселые старты, Лазертаг, Первая помощь, две площадки с йогой — йогой для взрослых и йогой для детей, гигантские кубики и большие лего, фейс-арт и еще много чего.

А начнется «Парад колясок» в этом году с торжественного момента с принесения Клятвы ответственных родителей. Этот трогательный и волнующий момент постепенно становится доброй традицией Ульяновской области. На торжественных мероприятиях в присутствии свидетелей, друзей и родных родители малышей, произносят самые главные в их жизни слова — слова готовности посвятить всецело себя своим детям, воспитанию их в любви и заботе настоящими гражданами на благо Ульяновской области и нашего государства. Торжественную церемонию проведут сотрудники ЗАГС.

Одно из мероприятий «Парада колясок» — конкурс детских фотографий, в котором могут принять участие профессиональные и непрофессиональные фотографы. С положением конкурса можно ознакомиться в официальной группе мероприятия

Регистрация участников мероприятия начнется в 9.00 часов на центральной площади Ленина (Между УлПУ и Мемцентром) дефиле колясок стартует в 10.00 часов.

Регистрация экипажей в режиме онлайн открыта на сайте SimMama.ru. Также подробную информацию можно узнать на странице ВКонтакте: https://vk.com/simmamaru. Регистрация и фотографирование участников будет проходить с 9 до 10, официальное открытие в 10-00.

По вопросам участия можно обращаться по телефонам 89603 72-05-25, (906) 146-83-39.