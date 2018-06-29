В Майкопе состоялась патриотическая акция «Иду служить России»

В четверг, 28 июня в Доме культуры «Гигант» была проведена гражданско-патриотическая акция «Иду служить России».

Ее организатором выступили администрация Майкопа и городской военный комиссариат. В мероприятии приняли участие юноармейцы, студенты и школьники республиканской столицы, призывники и их родители.

От имени главы Майкопа Андрея Гетманова собравшихся в зале приветствовал его заместитель Юрий Томчак. С теплыми словами напутствий он обратился к будущим защитникам Отечества.

— Будьте верными долгу и присяге, служите достойно! Уверен, что полученные в армии навыки пригодятся вам в жизни, укрепят характер и помогут достичь всех поставленных целей, — сказал Юрий Томчак.

Пятерым призывникам были торжественно вручены памятные нагрудные знаки. После завершения церемонии юноши отправились исполнять свой воинский долг перед Родиной, рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.

Также в рамках гражданско-патриотической акции в ряды всероссийского общественного движения «Юнармия» были приняты восемь юноармейцев. Каждый из них произнес торжественное обещание быть достойным гражданином страны, воспитывать в себе чувство ответственности, активно участвовать патриотических акциях.