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В Майкопе состоялась патриотическая акция «Иду служить России»
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В Майкопе состоялась патриотическая акция «Иду служить России» 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
В четверг, 28 июня в Доме культуры «Гигант» была проведена гражданско-патриотическая акция «Иду служить России».
Ее организатором выступили администрация Майкопа и городской военный комиссариат. В мероприятии приняли участие юноармейцы, студенты и школьники республиканской столицы, призывники и их родители.
От имени главы Майкопа Андрея Гетманова собравшихся в зале приветствовал его заместитель Юрий Томчак. С теплыми словами напутствий он обратился к будущим защитникам Отечества.
— Будьте верными долгу и присяге, служите достойно! Уверен, что полученные в армии навыки пригодятся вам в жизни, укрепят характер и помогут достичь всех поставленных целей, — сказал Юрий Томчак.
Пятерым призывникам были торжественно вручены памятные нагрудные знаки. После завершения церемонии юноши отправились исполнять свой воинский долг перед Родиной, рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.
Также в рамках гражданско-патриотической акции в ряды всероссийского общественного движения «Юнармия» были приняты восемь юноармейцев. Каждый из них произнес торжественное обещание быть достойным гражданином страны, воспитывать в себе чувство ответственности, активно участвовать патриотических акциях.
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