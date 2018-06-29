Самая толстая модель в мире снялась обнаженной

Вот это смелость!

Тэсс Холлидей — одна из самых известных моделей плюс-сайз в мире. И пожалуй, самая крупная. По сравнению с ней Эшли Грэм, Искра Лоуренс и прочие смотрятся просто стройняшками. Тэсс весит 155 килограммов при росте всего 1,65 метра. При этом ее параметры 124−124−132 сантиметра. Но Тэсс это абсолютно не смущает. Она с удовольствием позирует в купальниках, на выход предпочитает не носить нижнего белья, а теперь и вовсе снялась полностью обнаженной для журнала.

По задумке, Тэсс в эротичной позе лежит на траве, прикрывая руками свои внушительные формы. На бэкстейджах со съемок это выглядело так.

«Может быть, результат будет потрясающим, но пока это выглядит забавно», — прокомментировали это фото интернет-пользователи. Многие рассыпались в комплиментах модели, а кое-кто пожалел девушку: лежать голой на колючей траве, где ползают насекомые — занятие не из приятных!

Полной Тэсс была с детства, и когда-то стеснялась своей внешности. — Я росла в Миссисипи. Все красивые девчонки там участвовали в местных конкурсах красоты, и я так хотела быть похожей на них и тоже жить такой жизнью, — рассказывала Тэсс в своем Instagram. Зато сейчас она — преуспевающая модель, счастливая жена и мама.

Кстати, ее муж, австралийский фотограф Ник Холлидей, просто без ума от более чем пышных форм своей супруги. Пара познакомилась посредством платформы Tumblr. После семимесячного общения в социальных сетях они решили встретиться. «Мужчины считают меня безумно сексуальной. На мне ведь не стоит клеймо, раз я plus-size. Думаю, и другие чувствуют, что от меня исходит позитивная энергия», — признается девушка.

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