Крис Прэтт и дочь Арнольда Шварценеггера: что на самом деле их связывает?

Пикник был далеко не первым их свиданием. Они общаются и видятся на протяжении последних двух последних месяцев. Крис и Кэтрин безумно влюблены друг в друга. «Звездный Лорд» просто очарован Кэтрин и счастлив, что она оказывает на него такое воздействие.

Крис Прэтт и Кэтрин Шварценеггер

Инсайдер также добавил, что свахой выступила Мария Шрайвер. Именно она (через общих знакомых) помогла своей дочери познакомиться с актером.