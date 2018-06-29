Крис Прэтт и дочь Арнольда Шварценеггера: что на самом деле их связывает? 

В сети не утихают слухи о том, что 39-летний Крис Прэтт закрутил роман с 29-летней Кэтрин Шварценеггер, дочерью Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер. Влюблённых неоднократно видели вместе, а сегодня приближенный к ним источник рассказал, что же на самом деле связывает звезд.
Пикник был далеко не первым их свиданием. Они общаются и видятся на протяжении последних двух последних месяцев. Крис и Кэтрин безумно влюблены друг в друга. «Звездный Лорд» просто очарован Кэтрин и счастлив, что она оказывает на него такое воздействие.
Крис Прэтт и Кэтрин Шварценеггер
Инсайдер также добавил, что свахой выступила Мария Шрайвер. Именно она (через общих знакомых) помогла своей дочери познакомиться с актером.
Напомним, что ранее Крис Прэтт был женат на Анне Фэрис. Будущие супруги закрутили роман на съемочной площадке фильма «Отвези меня домой» в 2007 году. Спустя два года они поженились, а в 2012 году у них родился сын Джек. После расставания с мужем Анна закрутила роман с оператором-постановщиком Майклом Барреттом. А Крису приписывали отношения с несколькими девушками. Как оказалось, возлюбленной актера стала дочь Арнольда Шварценеггера.