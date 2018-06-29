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Мать Собчак призналась, что стыдится дочери
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Мать Собчак призналась, что стыдится дочери 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Российский сенатор Людмила Нарусова призналась, что иногда стыдится дочери — телеведущей и бывшего кандидата в президенты Ксении Собчак, которая вела программы «Дом-2» и «Блондинка в шоколаде».
В ответ на прозвучавший в эфире «Эха Москвы» вопрос о том, было ли ей стыдно за дочь, Нарусова ответила: «Пару раз — да».
«Мне не вполне нравилось то, что она делает. Это — программы «Блондинка в шоколаде» и «Дом-2», — добавила сенатор.
«Но я понимала, что я не могу ее обеспечить так, как обеспечивает ее эта работа», — сказала она, отметив, что судьба Ксении Собчак наверняка сложилась бы иначе, «если бы она начала свою карьеру с роли Надежды Константиновны Крупской, которая едет за женихом в Шушинское».
По ее словам, Собчак тогда удалось бы избежать «шпыняния», которое, уверена сенатор, является следствием «махрового советского менталитета».
Нарусова добавила, что ее дочь играла роль, но по контракту она должна была находиться в этой «функции» не только на экране, но и в жизни. Однако эта роль стала «отождествляться с имиджем, с самой Ксенией», выразила сожаление Нарусова.
«И, судя по тому, что, спустя 15 лет, ей до сих пор тыкают в нос этим «Домом-2», она ее хорошо исполняла, если до сих пор даже хулители помнят то, что она делала талантливо», — сказала Нарусова.
Она добавила, что решение о переезде в Москву Собчак приняла самостоятельно. « [Анатолий] Собчак не оставил ни приватизированного заводика, ни газовой трубы, ни нефти. И мы остались вдвоем, она понимала, что ей надо зарабатывать деньги, потому что, ну, нормально это для молодого человека», — заявила она. «Уж конечно не ее вина, что в шоу-бизнесе зарплаты больше, чем у шахтеров», — добавила Нарусова.
Сенатор выразила уверенность в политическом будущем Собчак. «Вы знаете, это было предначертано ей», — сказала она.
«Она выросла в такой семье, где кроме политики… Ну, говорилось, конечно, о других вещах, но это было основное. Все гости, которые к нам приходили, об этом говорили. Для нее это абсолютно естественно», — сказала Нарусова.
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