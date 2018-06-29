Чистое небо

Еще в конце XX века ученые назвали главную угрозу здоровью человека в следущем столетии. Заболевание еще каких-то 30 лет назад было редким, по нему даже не велась статистика. Оно возникло внезапно и появилось ниоткуда. И за короткое время распространилось с катастрофической скоростью. Это аллергия. В странах Западной Европы 35 процентов взрослого населения страдает разными формами аллергии. А ведь в начале двухтысячных эта цифра была в два раза ниже. Womanhit.ru выяснил как можно обезопасить себя и родных от пандемии XXI века, как называют аллергию врачи.

До сих пор врачи не могут точно назвать причины возникновения аллергии. Известно, что самым распространенным и сильным аллергеном считается пыльца растений. Но при этом аллергиков среди деревенских жителей гораздо меньше, чем среди городских. Так в Берлине аллергией страдает каждый четвертый житель, в Москве — каждый третий, в Нью-Йорке — каждый шестой. Специалисты считают, что всему причиной загрязняющие частички, которых в городском воздухе гораздо больше, чем в сельском. И это может подтвердить любая хозяйка, живущая в мегаполисе, и делающая ежедневную влажную уборку, чтобы избавиться от постоянно присутствующей в квартире пыли.

Наверное, каждый видел в луче солнечного света вихрь мелких пылинок, кружащихся в нашем доме. С этой пылью невозможно бороться: она оседает на мебели, обоях, коврах, мы ее вдыхаем. Сейчас жизнь заметно изменилась по сравнению с 30 годами ранее, когда наши мамы и бабушки делали генеральную уборку к Новому году и Пасхе. Теперь это происходит гораздо чаще, так как грязь и пыль забивается во всех уголках нашего дома. Но самое неприятное, что в большинстве случаев все наши усилия напрасны.

Например, как мы чистим мягкую мебель? Протираем влажной тряпочкой и пылесосим. Но таким способом грязь удаляется лишь с обивочного материала, а в большинстве случаев, просто размазывается. При этом пыль и загрязнения перемещаются в глубину наполнителя, нередко становясь причиной появления аллергической реакции. Тоже самое касается матрасов, подушек, ковров, в которых скапливаются омертвевшие чешуйки кожи человека и домашних питомцев, личинки, экскременты микроклещей. Доказано, что в матрасе для двуспальной кровати проживает около 4 миллионов сапрофитов. И вот эта грязь, которой мы дышим, является причиной хронической усталости, головной боли и аллергии. И самое неприятное, что обычным пылесосом мы с этой проблемой не справимся.

Доктора советуют чистить мебель, матрасы, подушки и ковры только при помощи специального оборудования и средств. Для этого достаточно два раза в год вызывать специалистов. Например, у компании «Диана-Клининг», работающий с 1998 года и входящей в сеть химчисток-прачечных «Диана», такие специалисты и оборудование есть.

Николай Головин, главный специалист компании «Диана-Клининг»:

«Для того чтобы понять, что происходит с пятном при попадании на поверхность мебели, проведите эксперимент. Возьмите обычную губку для мытья посуды и капните на нее каплю вина, варенья или кетчупа, а после этого сожмите губку несколько раз, как вы это делаете при использовании средства для мытья посуды. Что мы видим? Пятно проникло вглубь губки! А теперь капните сверху пару капель воды, как будто Вы хотите удалить это пятно. Даже не сжимая губку, будет заметно, что оно не только стало еще больше и растеклось по поверхности, но и проникло еще больше вглубь. То же самое происходит с любыми видами загрязнений, включая пыль, на нашей мебели.

Физика и химия доказывают, что, как только частичка грязи вступает в реакцию с водой, она становится больше размером, и не факт, что сможет выйти на поверхность мебели сквозь волокна ткани.

Когда специалист нашей компании приезжает к Клиенту, он ставит перед собой задачу определить степень и тип загрязнения, глубину его проникновения, тип обивочного материала и на основе этого принять решение, какой технологией и каким чистящим средством воспользоваться для удаления данного загрязнения. Как правило, мы используем 3 вида технологий и, в зависимости от ситуации, рекомендуем своим Клиентам, какую именно применить в их случае. Это выбивание, метод сухой пены и метод влажной чистки».

Специальные эко-машины работают по гейзерно-сепараторной технологии, то есть, выбивают грязь и пыль до самого основания. После этого специальными средствами выводят пятна, а затем производят общую чистку методом сухой пены. Тоже самое проделывают с коврами. Под давлением на ковер подается моющее средство, которое растворяет загрязнение и затем его собирает. Такая обработка всех мягких покрытий существенно сократит присутствие пыли в квартире и снизит риски возникновения аллергии.

Так же стоит поступать и со шторами, особенно с теми, которые нельзя снять, постирать или отдать в химчистку. В клининговых компаниях, которые давно работают на этом рынке, существует такая услуга, как химчистка штор на дому. С помощью сухой, влажной или паровой чистки специалисты помогут избавиться от большинства аллергенов, содержащихся в пыли на шторах.

Тоже самое касается и уборки дома, мойки окон. Необходим специальный инвентарь, при помощи которого мастера смогут добраться до самых недоступных мест в квартире, тем самым не только сохранив ваши силы и время, но избавив от напрасного труда по борьбе с пылью. И если подобные процедуры проделывать хотя бы в качестве генеральной уборки, то воздух в доме станет гораздо чище, а значит любимые люди — здоровее.

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