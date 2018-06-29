Ещё
В Астраханской области на концерте, посвящённом Дню молодёжи, наградили полицейских
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Астраханской области на концерте, посвящённом Дню молодёжи, наградили полицейских 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В селе Черный Яр прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню молодежи. На праздничном концерте состоялось награждение жителей района, проявляющих активную жизненную позицию, вносящих вклад в его развитие и процветание.
Среди них оказались молодые полицейские. Сотрудники патрульно-постовой службы старший сержант Евгений Кузнецов и младший сержант Николай Липезин, а также кинолог младший сержант Николай Гоголкин получили от руководства муниципального образования благодарственные письма и памятные подарки.
После концерта администрацией района совместно с территориальным Отделом МВД были организованы площадки с настольными играми и выставками. Стражи порядка продемонстрировали детям и подросткам вооружение и специальные средства, которые использует полиция. В мероприятии приняли участие около 250 человек.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В Иркутской области после 30-летней разлуки сотрудники Интерпола воссоединили семью В Красноярском крае благодаря бдительности полицейского спасены двое местных жителей, ушедших под воду Полицейские помогли астраханке найти дочь, с которой она утратила родственную связь
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе8
Родители, превратившие детей в монстров ради славы1
Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу16
Финалистка «Холостяка» рассказала о новой жизни
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
05:42
Странные имена, которые дают детям знаменитости
Звёзды Дети
06:02
Проверьте эти кулинарные хитрости
Еда
11:21
Правила красоты для королевской семьи
Другое
04:56
Как вам лгут этикетки продуктов
Еда Здоровье
10:01
Бодибилдерши, которые превратились во фриков
Звёзды Здоровье
04:06
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Звёзды
06:45
Родители, превратившие детей в монстров ради славы
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение