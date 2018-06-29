В Астраханской области на концерте, посвящённом Дню молодёжи, наградили полицейских

В селе Черный Яр прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню молодежи. На праздничном концерте состоялось награждение жителей района, проявляющих активную жизненную позицию, вносящих вклад в его развитие и процветание.

Среди них оказались молодые полицейские. Сотрудники патрульно-постовой службы старший сержант Евгений Кузнецов и младший сержант Николай Липезин, а также кинолог младший сержант Николай Гоголкин получили от руководства муниципального образования благодарственные письма и памятные подарки.