В Астраханской области на концерте, посвящённом Дню молодёжи, наградили полицейских 

В селе Черный Яр прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню молодежи. На праздничном концерте состоялось награждение жителей района, проявляющих активную жизненную позицию, вносящих вклад в его развитие и процветание.
Среди них оказались молодые полицейские. Сотрудники патрульно-постовой службы старший сержант Евгений Кузнецов и младший сержант Николай Липезин, а также кинолог младший сержант Николай Гоголкин получили от руководства муниципального образования благодарственные письма и памятные подарки.
После концерта администрацией района совместно с территориальным Отделом МВД были организованы площадки с настольными играми и выставками. Стражи порядка продемонстрировали детям и подросткам вооружение и специальные средства, которые использует полиция. В мероприятии приняли участие около 250 человек.