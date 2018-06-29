«Будь ты проклят!»: возмущенные россияне напали на Кержакова

После того, как Милана Кержакова на всю страну объявила о том, что муж Александр Кержаков забрал у нее ребенка и не дает ей с ним видеться, общественность разразилась бурными обсуждениями в соцсетях. Какими только словами не поливают футболиста возмущенные россияне.

Официальный аккаунт Александра Кержакова с Instagram буквально взорвался от ругани пользователей, вставших на защиту его жены Миланы. «Это не по человечески! Вместо того, чтобы помочь Милане вы бросает ее в пропасть своим поступком отбирая ребенка! Ребенку нужна мама намного больше, чем папа, даже если она не идеальная! Пожалуйста услышите, еще все можно исправить! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)», «Такой неприятный тип», «Ждем тебя на телевидении с историей уже про Милану алкоголичку и невменяемую мать, только никто тебе не поверит, бред какой-то, придумай себе другой пиар, футболист ***!», «Будь ты проклят!», «Помимо того, что он прожженная проститутка так еще оказалось, что он и альфонс…фу мерзкий типаж», «Не ломайте ребенку судьбу! Верните матери!», «Красивая внешность, гнилое нутро», «Ублюдок а не папаша», «У него на лице написано МЕРЗКИЙ КОЗЛИНА, как она сразу это не увидела», — так звучала лишь часть возмущенных (и приличных) комментариев к последнему посту Александра Кержакова.

При этом Милану, которая призналась, что после смерти отца сенатора Вадима Тюльпанова никак не может прийти в себя, а у матери вообще начались серьезные проблемы с алкоголем, все жалеют. «Бедные женщины, был отец, муж — жили как за каменной стеной. Жизнь развернула по— своему. А этот моральный идиот, типо футбольный жеребец идет по своей накатанной схеме: жена неадекватна, наркоманка, алкоголичка, как итог лишение родительских прав. Девчата заканчивайте с депрессухой, мама с дочей не забывайте, что Вы не одни, а есть внук и сын, который ждет Вас», «Бедная Девочка, держись! Дай Бог все образуется, а этот урод кержаков получит по заслугам!», «Жаль и Милану, и ее маму (((. Каменная стена в виде сенатора Тюльпанова рухнула и жизнь пошла под откос. Но ведь они же обе не дуры, надо все равно держаться. У обеих сыновья, ради них хотя бы», — поддержали Кержакову комментаторы.

Напомним, 28 июня супруга Александра Кержакова Милана объявила, что муж отобрал у нее их общего сына Артемия. По словам убитой горем Миланы, спортсмен буквально похитил мальчика и с тех пор не дает матери видеться с ним.

Милана призналась, что проблемы в семье начались со смертью ее отца. Убитая горем женщина не нашла поддержки у мужа, который, к слову, ей изменял. «Я знала про всех этих женщин. А что я могу сделать? Бросить его? Я не могу. Я взломала же его Инстаграм, там далеко ходить не надо: первые переписки в Direct, он какой-то бабе пишет: „Я так жду тебя на свой прощальный матч, ты мне так нужна, пожалуйста, приходи“. Кто эта баба, что это вообще, я не знаю. У него таких миллион», — хлестко сказала Кержакова.

Впрочем, и своей вины Милана не стала отрицать. Она призналась, что в какой-то момент потеряла над собой контроль и тоже стала выпивать. Однажды в неприглядном виде ее заснял муж. Таким образом, у Александра есть компромат на жену, с которой он требует для встреч с их сыном справку о социальной вменяемости.