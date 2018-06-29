В Казани сделали татарскую версию «Монополии». С ТАИФом и «Татнефтью»

В Казани презентовали свою версию популярной во всем мире настольной игры «Монополия». Ее участники должны добиться банкротства других игроков.

«Мы ее немного переделали на татарский манер. Вы можете здесь видеть карту Татарстана, КАМАЗ, Кремль и так далее. В оригинале [на коробке] выглядывает такой парень в шляпе, если вы помните. А здесь выглядывает татарский мужичок в тюбетейке. Мы взяли и деньги татарские — «биш йөз алтын» (пятьсот алтынов). Сделали свое описание предприятий, которые есть на поле. Там находятся татарстанские предприятия, которые мы считаем самыми крупными согласно уплаченным налогам», — рассказала глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

Читайте также:

В Казани озвучили самые популярные вопросы туристов

Английский болельщик признался, что пошутил

Австралийский стенд-ап комик снял ролик про Казань