Дочь Даны Борисовой увезли за границу

Дана Борисова уже больше года ведет трезвый образ жизни. Прошлым летом Дана провела четыре месяца в реабилитационном центре в Таиланде, а после продолжила свое восстановление в Москве.

Сейчас Дана активно работает и старается участвовать в различных проектах, а также занимается своим внешним видом, так как считает, что стала хуже выглядеть.

Артистка рада, что смогла побороть зависимость и вернулась к нормальной жизни. Недавно Борисова продала свою квартиру в центре Москвы и получила за нее почти 20 миллионов рублей. Дана планирует купить жилье в другом районе Москвы, чтобы жить ближе к дочери.

Напомним, что пока ведущая лечилась от наркозависимости, Полина жила с отцом. Сейчас девочка по-прежнему большую часть времени проводит с папой, а недавно Полина отправилась с ним на отдых во Францию на несколько недель.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1794216307178906781_2483814451"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.75)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.75)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

«Она во Франции, путешествует на машине, приедет лишь 6 июля. Осталось две недели до встречи. Безумно скучаю по ней», — рассказала Дана для Собеседника.

Отметим, что лишь недавно бывшие супруги смогли наладить отношения, а бизнесмен перестал препятствовать общению Полины с мамой. Теперь Борисова будет жить рядом с наследницей и видеться с ней гораздо чаще.